На шахте в Донецкой области произошел взрыв, 10 человек пострадали

Инцидент случился в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров в 5.12, сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В результате взрыва пострадали 10 человек, они госпитализированы.

По данным нардепа от "Батьківщини", главы Независимого союза горняков Украины Михаила Волынца, во время буровзрывных работ взорвалась газометановая смесь. Он сообщил в Facebook, что некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Над ликвидацией аварии работают отделения военизированного горно-спасательного отряда, уточнил Волынец.