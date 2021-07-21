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Нардеп Цимбалюк: Авария на "Рівнеазоті" – следствие бездействия власти и конкретно главы Министерства защиты окружающей среды

Михаил Цимбалюк: Проблема "Рівнеазота" комплексная. Большинство ровенских стоков следует на очистные сооружения "Рівнеазота"
Михаил Цимбалюк: Проблема "Рівнеазота" – комплексная. Большинство ровенских стоков следует на очистные сооружения "Рівнеазота"
Фото: Михайло Цимбалюк / Facebook

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский за более чем год пребывания на посту только усилил позиции своего бизнеса в государственных тендерах, заявил в своем Facebook народный депутат от "Батьківщини" Михаил Цимбалюк.

Он напомнил, что 20 июля произошла авария на заводе "Рівнеазот", над территорией предприятия поднялась ярко-оранжевая туча.

"Не из картинок из интернета знаю об этом предприятии, ведь довольно часто бывал на нем, когда в течение 2002–2004 годов работал в Ровенской области. Такая чрезвычайная ситуация – результат бесконтрольной передачи от Советского Союза независимой Украине предприятий, которые сейчас в основном требуют полной модернизации и привлечения инвестиций. Вместе с тем, такая авария – вопрос времени из-за общего бездействия вертикали властной верхушки, в частности Кабинета Министров Украины и конкретно главы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, который за более чем год времени только усилил позиции своего бизнеса в государственных тендерах", – заявил политик. 

Он подчеркнул, что проблема "Рівнеазота" – комплексная, так как большинство ровенских стоков следует на очистные сооружения "Рівнеазота".

"В советские времена такой была стратегия развития химической промышленности и социальной инфраструктуры. Ведь и Черкассы, и Северодонецк, и оккупированная Горловка, где есть мощные химпредприятия, крепко привязаны к ним очистительной трубой. Решить проблему вокруг этого предприятия просили во властных кабинетах уже давно – руки до этого не дошли и не доходят и сейчас. А бездействие руководства профильного экологического министерства уже ярко сигнализирует о проблеме в менеджерском подходе к решению реальных проблем. Надеюсь, что взрыв на "Рівнеазоті" станет поучительным уроком для "монобольшинства" и на Банковой в Киеве по эффективности министерского состава Кабмина", – написал Цимбалюк.

Нардеп убежден, что времени для устранения проблем было достаточно и важно сейчас привлечь виновных к ответственности.

https://www.facebook.com/myhaylocymbalyk/posts/3086443238348259

Контекст:

20 июля на заводе "Рівнеазот", расположенном в селе Городок в 10 км от Ровно, произошла разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. Очевидцы аварии сообщили, что над предприятием образовалось рыжее облако.

После выброса нитрозных газов на "Рівнеазоті" главный санврач Ровенской области Роман Сафонов призвал "закрывать окна и не выходить на улицу, пока ситуация не нормализуется". "Но пока она в пределах нормативных уровней", – отметил он.

По словам чиновников, в результате аварии угрозы окружающей среде нет, жертв и пострадавших в результате аварии тоже нет.

Полиция Ровенской области открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 273 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах.

Предприятие "Рівнеазот" основано в 1965 году.  В 2011 году оно вошло в холдинг Ostchem, объединяющий активы азотной химии Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Теги: Ровно, экология, взрыв, чрезвычайная ситуация, Ostchem, Group DF, Михаил Цимбалюк, уголовное производство, Роман Абрамовский, Рівнеазот
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