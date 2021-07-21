Нардеп Цимбалюк: Авария на "Рівнеазоті" – следствие бездействия власти и конкретно главы Министерства защиты окружающей среды

Он напомнил, что 20 июля произошла авария на заводе "Рівнеазот", над территорией предприятия поднялась ярко-оранжевая туча.

"Не из картинок из интернета знаю об этом предприятии, ведь довольно часто бывал на нем, когда в течение 2002–2004 годов работал в Ровенской области. Такая чрезвычайная ситуация – результат бесконтрольной передачи от Советского Союза независимой Украине предприятий, которые сейчас в основном требуют полной модернизации и привлечения инвестиций. Вместе с тем, такая авария – вопрос времени из-за общего бездействия вертикали властной верхушки, в частности Кабинета Министров Украины и конкретно главы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, который за более чем год времени только усилил позиции своего бизнеса в государственных тендерах", – заявил политик.

Он подчеркнул, что проблема "Рівнеазота" – комплексная, так как большинство ровенских стоков следует на очистные сооружения "Рівнеазота".

"В советские времена такой была стратегия развития химической промышленности и социальной инфраструктуры. Ведь и Черкассы, и Северодонецк, и оккупированная Горловка, где есть мощные химпредприятия, крепко привязаны к ним очистительной трубой. Решить проблему вокруг этого предприятия просили во властных кабинетах уже давно – руки до этого не дошли и не доходят и сейчас. А бездействие руководства профильного экологического министерства уже ярко сигнализирует о проблеме в менеджерском подходе к решению реальных проблем. Надеюсь, что взрыв на "Рівнеазоті" станет поучительным уроком для "монобольшинства" и на Банковой в Киеве по эффективности министерского состава Кабмина", – написал Цимбалюк.

Нардеп убежден, что времени для устранения проблем было достаточно и важно сейчас привлечь виновных к ответственности.