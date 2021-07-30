Полиция задержала мужчину по подозрению в организации взрывов в почтоматах Киева и Одессы

Задержанный – уроженец Крыма, у него есть украинский и российский паспорта Фото: kyiv.npu.gov.ua

29 июля произошли взрывы в почтоматах в Киеве и Одессе. Никто не пострадал. В полиции заявляли, что причиной стали самодельные бомбы. По факту взрывов открыли уголовные производства. "Новая почта" обещала ужесточить проверку посылок.

Вечером этого же дня правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его в городе Черновцы. Задержанным оказался 32-летний уроженец АР Крым, который в последнее время жил в Черновцах, ранее не судимый.

Его розыском занималась совместная группа полицейских из нескольких городов – Киева, Львова, Чернигова, Черновцов, Ровно, Одессы, а также сотрудники СБУ.

"Полицейские выяснили, что злоумышленник заранее готовился к подрыву, направив в Киев и Одессу посылки с пиротехническими изделиями, которые в почтоматах сдетонировали", – говорится в сообщении.

Во время обыска у мужчины дома правоохранители обнаружили части самодельного взрывного устройства, пакеты с порошкообразным веществом, похожим на взрывчатое, средство для подавления GSM-сигнала, товарные накладные "Новой почты" и другие доказательства, сообщает Киевская городская прокуратура. Также у него нашли паспорта гражданина Украины и РФ на его имя.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Задержанному готовят сообщение о подозрении, предварительно – по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, и решается вопрос об избрании меры пресечения. ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

"По предварительным данным, злоумышленник в обоих случаях использовал самодельные взрывные устройства малой мощности, которые были введены в действие часовым механизмом. В настоящее время следствие устанавливает мотивы и обстоятельства совершения преступлений", – рассказала пресс-секретарь Киевской прокуратуры Надежда Максимец "Украинской правде".