В Киеве на крыше недостроенной психбольницы произошел взрыв, погиб человек

Около 23.00 в полицию позвонили и рассказали, что в недостроенном здании на территории парка произошел взрыв.

"Правоохранители предварительно установили, что на крыше корпуса психиатрической больницы в результате взрыва неустановленного устройства погиб местный житель", – говорится в сообщении.

Причину смерти мужчины окончательно установят после проведения судебно-медицинской экспертизы, но полиция открыла производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство, с дополнительной квалификацией самоубийство) Уголовного кодекса Украины.