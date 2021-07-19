В Днепре школьница не смогла поступить в вуз и покончила с собой – СМИ

С начала этого года в Украине дети совершили 69 самоубийств Фото: depositphotos.com

По данным издания, девушка повесилась на металлической перекладине. В предсмертной записке она указала, что покончила жизнь самоубийством из-за того что не поступила в учебное заведение.

Тело обнаружила мать подростка во дворе своего дома. Подробности еще выясняют.