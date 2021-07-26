Замначальника патрульной полиции Измаила нашли повешенным в одесском парке. СМИ писали, что он взял в долг $300 тыс. и пропал

Имя полицейского не называли, но указали его должность.

Местные СМИ писали вчера, что Митькин одолжил у знакомых в общей сложности $300 тыс. и пропал. По данным журналистов, полицейский одалживал разные суммы – от 2 тыс. грн до $60 тыс., в том числе у коллег. Он якобы обещал выгодную перепродажу урожая зерновых с хорошим заработком в итоге. Долги, по информации СМИ, остались невыплаченными.

В полиции сообщили, что начали проверку сообщений журналистов и проводили поиски Митькина.

26 июля его тело нашли в парке Победы.

Судя по публикации, размещенной на сайте областной полиции, мужчина был повешен на дереве.

Инцидент предварительно квалифицировали как суицид, следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

По информации источника "Думской" в правоохранительных органах, незадолго до исчезновения полицейский привез жену домой к матери, проживающей в Одессе, после чего сказал, что должен пойти по делам и пропал.

Собеседники журналистов не исключали версию убийства, хотя "внешне все выглядит как суицид". Митькин, по данным СМИ, умер от механической асфиксии, его нашли сидящим под деревом, на шее у него была петля, закрепленная на ветке.

По информации Telegram-канала "Х...евая Одесса", полицейского нашли со связанными руками.