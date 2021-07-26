В Чернигове женщина скончалась после сеанса массажа, массажистку подозревают в убийстве – прокуратура

"Установлено, что подозреваемая по месту своего проживания во время проведения массажа тела ладонями обеих рук осуществила резкий поворот шейного отдела позвоночника потерпевшей, вследствие чего вызвала у последней телесные повреждения в виде закрытой позвоночной спинномозговой травмы с повреждением спинного мозга в шейном отделе", – говорится в сообщении.

Пострадавшая скончалась в больнице.

"В ходе досудебного следствия проведен ряд судебных экспертиз, согласно выводам которых вышеуказанные телесные повреждения, причиненные подозреваемой, имеют причинно-следственную связь с наступлением смерти потерпевшей", – подчеркнули в прокуратуре.

Ведомство не указало возраст погибшей.