В Чернигове женщина скончалась после сеанса массажа, массажистку подозревают в убийстве – прокуратура

"Установлено, что подозреваемая по месту своего проживания во время проведения массажа тела ладонями обеих рук осуществила резкий поворот шейного отдела позвоночника потерпевшей, вследствие чего вызвала у последней телесные повреждения в виде закрытой позвоночной спинномозговой травмы с повреждением спинного мозга в шейном отделе", – говорится в сообщении.
Пострадавшая скончалась в больнице.
"В ходе досудебного следствия проведен ряд судебных экспертиз, согласно выводам которых вышеуказанные телесные повреждения, причиненные подозреваемой, имеют причинно-следственную связь с наступлением смерти потерпевшей", – подчеркнули в прокуратуре.
Ведомство не указало возраст погибшей.
Для Чернигова это не первая подобная история. В 2018 году издание "КП в Украине" рассказывало о смерти в апреле 58-летней женщины после сеанса массажа. Уголовное производство тогда открыли по ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 138 (незаконная лечебная деятельность) Уголовного кодекса Украины.