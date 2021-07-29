"Новая почта" ужесточит проверку посылок после взрывов в почтоматах

Об этом пресс-служба "Новой почты" сообщила сегодня.

В компании заявили, что способствуют расследованию инцидентов, назвали произошедшее "тревожным сигналом настроений в обществе" и подчеркнули, что для компании важен вопрос безопасности.

Авторы релиза перечисли ряд решений, которые "Новая почта" будет принимать в связи с инцидентом:

размещение на всех терминалах и депо рентгенотелевизионные установки для проверки посылок и грузов;

сотрудничество с профессиональными кинологическими службами во всех регионах для выявления подозрительных посылок и грузов;

внедрение процесса полной идентификации клиентов для предотвращения ситуации отправки подозрительных посылок через подставных или несуществующих людей.

В результате взрывов в почтоматах в Киеве и Одессе никто не пострадал. В полиции заявили, что причиной стали самодельные бомбы. По факту взрывов открыли уголовные производства.