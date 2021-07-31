В результате взрыва на шахте в Донецкой области погиб человек – полиция

В результате взрыва в шахте пострадало 10 человек Фото: depositphotos.com (архив)

Взрыв произошел сегодня утром на горизонте 815 метров, пострадало 10 человек.

Как пишет "Интерфакс-Украина", в пресс-службе компании "Метинвест" сообщили, что четверо из них – работники шахтоуправления "Покровское", шестеро – сотрудники подрядной организации. Погибший – один из работников подрядной организации, он скончался в больнице.

Полиция начала проверку, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. О причинах взрыва не сообщается.

Предварительно инцидент квалифицировали как нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью (по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины).