Взрыв на шахте в Донецкой области: от полученных травм умер третий шахтер

"В ожоговом отделении Краматорской больницы №3 сегодня ночью умер третий горняк, который был в забое во время взрыва на шахтоуправлении "Покровское", – написал он.

По его словам, на шахте по факту взрыва объявлена чрезвычайная ситуация на уровне объекта.