Руководство "Метинвеста" предоставит вакцинированным сотрудникам дополнительные три дня отпуска

Всем привитым сотрудникам компания подарит памятный браслет, который символизирует их вклад в борьбу с COVID-19 Фото: segodnya.ua

"В "Метинвесте" активно идет добровольная бесплатная вакцинация сотрудников в рамках государственной программы иммунизации населения. Первую дозу вакцины получили уже более 9000 сотрудников компании и их родных, более 1000 полностью вакцинированы. Руководство компании благодарит всех, кто изъявил желание сделать прививку, за ответственное отношение к своему здоровью, здоровье коллег и близких", – сказано в заявлении.

В компании напомнили, что вакцинация – это самый эффективный способ защитить себя и окружающих от COVID-19, так как она минимизирует риски осложнений в случае инфицирования и одновременного заболевания в осенне-зимний период сезонным гриппом и COVID-19.

"Вакцинация – это вклад каждого в стабильную работу родного предприятия и своего подразделения, ведь коллективная иммунизация позволяет предотвратить массовую отсутствия сотрудников на рабочих местах по болезни коронавируса. Вакцинация - это также вклад в достижение коллективного иммунитета в Украине. Всем привитым сотрудникам компания подарит памятный браслет, который символизирует их вклад в борьбу с COVID-19", – сообщили в "Метинвесте".