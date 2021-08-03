Руководство "Метинвеста" предоставит вакцинированным сотрудникам дополнительные три дня отпуска

"В "Метинвесте" активно идет добровольная бесплатная вакцинация сотрудников в рамках государственной программы иммунизации населения. Первую дозу вакцины получили уже более 9000 сотрудников компании и их родных, более 1000 полностью вакцинированы. Руководство компании благодарит всех, кто изъявил желание сделать прививку, за ответственное отношение к своему здоровью, здоровье коллег и близких", – сказано в заявлении.
В компании напомнили, что вакцинация – это самый эффективный способ защитить себя и окружающих от COVID-19, так как она минимизирует риски осложнений в случае инфицирования и одновременного заболевания в осенне-зимний период сезонным гриппом и COVID-19.
"Вакцинация – это вклад каждого в стабильную работу родного предприятия и своего подразделения, ведь коллективная иммунизация позволяет предотвратить массовую отсутствия сотрудников на рабочих местах по болезни коронавируса. Вакцинация - это также вклад в достижение коллективного иммунитета в Украине. Всем привитым сотрудникам компания подарит памятный браслет, который символизирует их вклад в борьбу с COVID-19", – сообщили в "Метинвесте".
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала пандемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев заболевания, выздоровело почти 2,2 млн человек, умерло почти 53 тыс. украинцев.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Первую дозу вакцины получили 3,7 млн человек, а более 2 млн получили вторую дозу и завершили вакцинацию.
В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.