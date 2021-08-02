В Днепре ввели обязательную вакцинацию для работников муниципалитета

В Днепре все муниципальные работники должны вакцинироваться до 15 октября Фото: EPA

"Теперь все мои подчиненные обязаны быть вакцинированными, а если не хотят, то пусть за свои деньги каждую неделю предоставляют справку об отрицательном ПЦР (как в мэрии Нью-Йорка). Или увольняются", – написал городской голова Днепра.

В свою очередь, "всем вновь вакцинированным" жителям города (после второй дозы) "будет предоставлен бесплатный проезд в городском электротранспорте и метро", а также бесплатное посещение кинотеатров, отметил Филатов.

Согласно документу, все муниципальные работники должны вакцинироваться до 15 октября 2021 года. Те же, кто имеет определенные медицинские противопоказания для иммунизации от COVID-19, должны предоставить подтверждающие документы.