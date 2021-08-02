Стоун вопреки угрозам об увольнении отказалась сниматься в проекте, пока все его участники не сделают прививки от коронавируса

Стоун получила вторую дозу вакцины от коронавируса в апреле 2021 года Фото: sharonstone / Instagram

Стоун в своем обращении подчеркнула, что, несмотря на предупреждения об увольнении, не будет продолжать работу в проекте, съемки которого запланированы в Атланте, так как считает контакты с невакцинированными от коронавируса людьми опасным для себя и других людей.

В публикации отмечается, что в рамках избирательный кампании Стоун пообещала сделать медицинское страхование для актеров более доступным.