Шэрон Стоун поразила сеть блистательным нарядом на закрытии Каннского фестиваля

Для выхода на красную дорожку Стоун выбрала белоснежное платье со шлейфом от Dolce&Gabbana. Лиф платья был полностью задекорирован стразами, а юбка была приталенной и имела высокий разрез до бедра. К талии актрисы была пришита белая полоска ткани, которая перетекала в длинный шлейф.
Завершили вечерний образ Стоун гламурные босоножки, бриллиантовые украшения, нежный макияж на лице и легкая укладка.
Образ Стоун активно обсуждали ее фанаты под соответствующим постом в Instagram актрисы.
"Блестяще", – написала mariasohn.
"Просто вау! Тотальный гламур", – добавила monalisalisa.
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Открытие 74-го Каннского фестиваля состоялось 6 июля. 16 июля в рамках фестиваля прошел благотворительный ужин amfAR.
Стоун – обладательница премий "Золотой глобус" и "Эмми", номинировалась на премию "Оскар". Наиболее известные фильмы с ее участием – "Основной инстинкт", "Кровь и песок", "Ножницы", "Дьяволицы", "Глория", "Игры богов".