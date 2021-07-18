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18 июля, 2021
 
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Шэрон Стоун поразила сеть блистательным нарядом на закрытии Каннского фестиваля

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Для выхода на красную дорожку Стоун выбрала белоснежное платье со шлейфом от Dolce&amp;Gabbana
Для выхода на красную дорожку Стоун выбрала белоснежное платье со шлейфом от Dolce&Gabbana
Фото: EPA

17 июля прошла церемония закрытия 74-го Каннского кинофестиваля. На финальную красную дорожку у Дворца фестивалей и конгрессов среди прочих селебрити вышла и американская актриса Шэрон Стоун, фото опубликовало агентство EPA.

Для выхода на красную дорожку Стоун выбрала белоснежное платье со шлейфом от Dolce&Gabbana. Лиф платья был полностью задекорирован стразами, а юбка была приталенной и имела высокий разрез до бедра. К талии актрисы была пришита белая полоска ткани, которая перетекала в длинный шлейф.

Фото: EPA
Фото: EPA

Завершили вечерний образ Стоун гламурные босоножки, бриллиантовые украшения, нежный макияж на лице и легкая укладка.

Фото: EPA
Фото: EPA

Образ Стоун активно обсуждали ее фанаты под соответствующим постом в Instagram актрисы.

"Блестяще", – написала mariasohn.

"Просто вау! Тотальный гламур", – добавила monalisalisa.

Контекст:

Открытие 74-го Каннского фестиваля состоялось 6 июля. 16 июля в рамках фестиваля прошел благотворительный ужин amfAR.

Стоун – обладательница премий "Золотой глобус" и "Эмми", номинировалась на премию "Оскар". Наиболее известные фильмы с ее участием – "Основной инстинкт", "Кровь и песок", "Ножницы", "Дьяволицы", "Глория", "Игры богов".

Теги: Каннский кинофестиваль, мода, Dolce&Gabbana, Шэрон Стоун, стиль
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