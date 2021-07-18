Шэрон Стоун поразила сеть блистательным нарядом на закрытии Каннского фестиваля

Для выхода на красную дорожку Стоун выбрала белоснежное платье со шлейфом от Dolce&Gabbana Фото: EPA

Для выхода на красную дорожку Стоун выбрала белоснежное платье со шлейфом от Dolce&Gabbana. Лиф платья был полностью задекорирован стразами, а юбка была приталенной и имела высокий разрез до бедра. К талии актрисы была пришита белая полоска ткани, которая перетекала в длинный шлейф.

Фото: EPA

Завершили вечерний образ Стоун гламурные босоножки, бриллиантовые украшения, нежный макияж на лице и легкая укладка.

Фото: EPA

Образ Стоун активно обсуждали ее фанаты под соответствующим постом в Instagram актрисы.

"Блестяще", – написала mariasohn.

"Просто вау! Тотальный гламур", – добавила monalisalisa.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)