Волынец: Ситуация с остановкой ТЭС может привести к перебоям с отгрузкой и оплатой угля

Михаил Волынец: Почему-то нет сомнений, что все это делается "независимым регулятором" для того, чтобы осенью был повод снова запустить в Украину электроэнергию из России и Беларуси Фото: Михайло Волинець / Facebook

"Ситуация с остановкой ТЭС может привести к перебоям с отгрузкой и оплатой угля. На сегодняшний день уже остановлена Славянская ТЭС. Все три станции государственного "Центрэнерго" работают минимальным составом оборудования. "Центрэнерго", известное хроническими долгами за отгруженный с шахт уголь, снова предупредило о возможных проблемах с выполнением обязательств перед госшахтами. Очевидно, что и без того обескровленная отрасль стоит на пороге очередного кризиса. Этот кризис своими руками продолжает создавать НКРЭКУ в угоду спекулянтам и посредникам, паразитирующим на государственных энергокомпаниях", – написал политик.

Он предупредил о вероятности срыва отопительного сезона в Украине.

"Подготовка к осенне-зимнему периоду фактически приостановлена: у генерирующих компаний нет средств на создание запасов угля и проведение ремонтов. Почему-то нет сомнений, что все это делается "независимым регулятором" для того, чтобы осенью был повод снова запустить в Украину электроэнергию из России и Беларуси", – подытожил Волынец.