Наливайченко: Лоббисты вместе с НКРЭКУ банкротят украинских производителей, чтобы возобновить импорт электричества

"Вчера премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните поблагодарила Украину за отказ от закупки импорта электроэнергии с Белорусской АЭС. Работа этой станции угрожает безопасности всего региона, прежде всего, и Литве. Напомню, именно благодаря нашим усилиям Верховная Рада приняла закон о запрете преступного импорта. И несмотря на колоссальное сопротивление, мы заставили НКРЭКУ выполнить закон и в мае остановить поставки", – подчеркнул политик.
Он убежден, что сейчас НКРЭКУ действует специально, чтобы вернуть импорт.
"Лоббисты российского тока в парламенте вместе с НКРЭКУ делают все для того, чтобы уже с 1 октября таки возобновить закупку электричества, в том числе с АЭС режима [объявившего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко. Для этого они целенаправленно доводят до банкротства украинские электростанции, чтобы осенью на полную мощность начать поставки электроэнергии из России и Беларуси. Наша задача – не допустить возобновления поставок российско-белорусской электроэнергии. Это будет не только катастрофой для нашей энергосистемы, но и станет серьезным ударом по внешнеполитическим позициям Украины", – заявил Наливайченко.
На заседании 26 мая НКРЭКУ приняла решение закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси на четыре месяца. Нацкомиссия отказалась ограничивать импорт на весь год, как требовали включавшиеся по видеосвязи народные депутаты из межфракционного объединения "Чистая энергия".
Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".
До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал "Минпром". По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.
1 февраля 2021 года на сайте "Укрэнерго" появилась информация, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч. По данным "Интерфакс-Украина", две украинские компании получили доступ к импорту.
18 марта стало известно, что о необходимости ограничения импорта электроэнергии из России и Беларуси заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал тогдашний и.о. министра энергетики Юрий Витренко.
Зеленский подписал закон, предусматривающий введение запрета на импорт электрической энергии из России и Беларуси. Этот закон был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом 15 апреля. Закон обеспечивает сертификацию оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, что откроет путь к интеграции энергосистемы с европейской.
Министр энергетики Герман Галущенко обратился к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси на основании этого закона.