Наливайченко: Лоббисты вместе с НКРЭКУ банкротят украинских производителей, чтобы возобновить импорт электричества

Валентин Наливайченко: Это будет не только катастрофой для нашей энергосистемы, но и станет серьезным ударом по внешнеполитическим позициям Украины Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Вчера премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните поблагодарила Украину за отказ от закупки импорта электроэнергии с Белорусской АЭС. Работа этой станции угрожает безопасности всего региона, прежде всего, и Литве. Напомню, именно благодаря нашим усилиям Верховная Рада приняла закон о запрете преступного импорта. И несмотря на колоссальное сопротивление, мы заставили НКРЭКУ выполнить закон и в мае остановить поставки", – подчеркнул политик.

Он убежден, что сейчас НКРЭКУ действует специально, чтобы вернуть импорт.

"Лоббисты российского тока в парламенте вместе с НКРЭКУ делают все для того, чтобы уже с 1 октября таки возобновить закупку электричества, в том числе с АЭС режима [объявившего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко. Для этого они целенаправленно доводят до банкротства украинские электростанции, чтобы осенью на полную мощность начать поставки электроэнергии из России и Беларуси. Наша задача – не допустить возобновления поставок российско-белорусской электроэнергии. Это будет не только катастрофой для нашей энергосистемы, но и станет серьезным ударом по внешнеполитическим позициям Украины", – заявил Наливайченко.