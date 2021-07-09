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Наливайченко: Лоббисты вместе с НКРЭКУ банкротят украинских производителей, чтобы возобновить импорт электричества

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Валентин Наливайченко: Это будет не только катастрофой для нашей энергосистемы, но и станет серьезным ударом по внешнеполитическим позициям Украины
Валентин Наливайченко: Это будет не только катастрофой для нашей энергосистемы, но и станет серьезным ударом по внешнеполитическим позициям Украины
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, целенаправленно доводит до банкротства украинских производителей электроэнергии, чтобы с 1 октября возобновить импорт электроэнергии из Беларуси и России, заявил в своем Facebook экс-глава СБУ, народный депутат от "Батьківщини" Валентин Наливайченко.

"Вчера премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните поблагодарила Украину за отказ от закупки импорта электроэнергии с Белорусской АЭС. Работа этой станции угрожает безопасности всего региона, прежде всего, и Литве. Напомню, именно благодаря нашим усилиям Верховная Рада приняла закон о запрете преступного импорта. И несмотря на колоссальное сопротивление, мы заставили НКРЭКУ выполнить закон и в мае остановить поставки", – подчеркнул политик.

Он убежден, что сейчас НКРЭКУ действует специально, чтобы вернуть импорт.

"Лоббисты российского тока в парламенте вместе с НКРЭКУ делают все для того, чтобы уже с 1 октября таки возобновить закупку электричества, в том числе с АЭС режима [объявившего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко. Для этого они целенаправленно доводят до банкротства украинские электростанции, чтобы осенью на полную мощность начать поставки электроэнергии из России и Беларуси. Наша задача – не допустить возобновления поставок российско-белорусской электроэнергии. Это будет не только катастрофой для нашей энергосистемы, но и станет серьезным ударом по внешнеполитическим позициям Украины", – заявил Наливайченко.

https://www.facebook.com/nalyvaichenko.valentyn/posts/3193166984252623

Контекст:

На заседании 26 мая НКРЭКУ приняла решение закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси на четыре месяца. Нацкомиссия отказалась ограничивать импорт на весь год, как требовали включавшиеся по видеосвязи народные депутаты из межфракционного объединения "Чистая энергия".

Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал "Минпром". По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

1 февраля 2021 года на сайте "Укрэнерго" появилась информация, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч. По данным "Интерфакс-Украина", две украинские компании получили доступ к импорту.

18 марта стало известно, что о необходимости ограничения импорта электроэнергии из России и Беларуси заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал тогдашний и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Зеленский подписал закон, предусматривающий введение запрета на импорт электрической энергии из России и Беларуси. Этот закон был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом 15 апреля. Закон обеспечивает сертификацию оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, что откроет путь к интеграции энергосистемы с европейской.

Министр энергетики Герман Галущенко обратился к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси на основании этого закона.

Теги: Россия, Беларусь, Валентин Наливайченко, энергетика, импорт, электричество, запрет, электроэнергия, НКРЭКУ, банкротство, электростанция, энергосистема
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