"Майнили деньги на "Винницаоблэнерго". СБУ разоблачила крупнейшую криптоферму в Украине

По данным специалистов, деятельность правонарушителей могла оставить без электричества целые кварталы Винницы Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники СБУ установили, что незаконную криптоферму создали жители Киева и Винницы. Они использовали одно из бывших складских помещений "Винницаоблэнерго", которое находится на промышленной площадке общества.

"Злоумышленники незаконно отбирали электрическую энергию из сетей "Винницаоблэнерго". Чтобы скрыть свою деятельность, они использовали условные средства учета потребления электрической энергии", – говорится в сообщении.

По предварительным выводам специалистов, ежемесячная сумма убытков предприятия могла составлять 5–7 млн грн. При этом деятельность правонарушителей могла оставить без электричества целые кварталы Винницы.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – три года лишения свободы.

В ходе обысков по месту функционирования фермы и по адресам проживания фигурантов было изъято 3800 игровых приставок, более 500 видеокарт, 50 процессоров, черновая документация по учету потребления электроэнергии, а также блокноты, телефоны и флеш-накопители.

Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к противоправной деятельности, в том числе среди должностных лиц "Винницаоблэнерго".