Набсовету и правлению НАК "Нафтогаз" в 2021 году выплатили $30 млн бонусов – СМИ

За 2020 год компания получила убытки на почти $700 млн Фото: epravda.com.ua

"Среди $30 млн бонусов, выплаченных в 2021 году шести топ-менеджерам, $12,7 млн выплачено главе "Нафтогазe" Андрею Коболеву", – сказано в публикации.

Авторы пишут, что этих данных нет в годовом отчете компании и что за 2020 год компания понесла убытки в размере почти $700 млн. Нынешний глава НАК Юрий Витренко направил наблюдательному совету письмо по этому поводу и призвал к большей прозрачности.

"Отсутствие этой части в отчете 2020 года негативно влияет на имидж "Нафтогазу" и создает основу для лишних спекуляций. Мы твердо верим в то, что мы будем максимально открытыми относительно прошлого, чтобы добиться успеха в будущем", – цитирует издание документ.

Журналисты пишут, что Коболев и председатель наблюдательного совета "Нафтогазу" Клэр Споттисвуд не прокомментировали ситуацию, но раньше глава набсовета выступала за решение не раскрывать данные о зарплатах и премиях топ-менеджмента.

"Быть членами наблюдательного совета "Нафтогазу" также достаточно выгодно, поскольку его шесть членов во главе со Споттисвуд зарабатывают $230 тыс. в год, хотя эта цифра также четко не указана в финансовой отчетности 2020 года", – сказано в статье.