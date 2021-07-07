Набсовету и правлению НАК "Нафтогаз" в 2021 году выплатили $30 млн бонусов – СМИ

"Среди $30 млн бонусов, выплаченных в 2021 году шести топ-менеджерам, $12,7 млн выплачено главе "Нафтогазe" Андрею Коболеву", – сказано в публикации.
Авторы пишут, что этих данных нет в годовом отчете компании и что за 2020 год компания понесла убытки в размере почти $700 млн. Нынешний глава НАК Юрий Витренко направил наблюдательному совету письмо по этому поводу и призвал к большей прозрачности.
"Отсутствие этой части в отчете 2020 года негативно влияет на имидж "Нафтогазу" и создает основу для лишних спекуляций. Мы твердо верим в то, что мы будем максимально открытыми относительно прошлого, чтобы добиться успеха в будущем", – цитирует издание документ.
Журналисты пишут, что Коболев и председатель наблюдательного совета "Нафтогазу" Клэр Споттисвуд не прокомментировали ситуацию, но раньше глава набсовета выступала за решение не раскрывать данные о зарплатах и премиях топ-менеджмента.
"Быть членами наблюдательного совета "Нафтогазу" также достаточно выгодно, поскольку его шесть членов во главе со Споттисвуд зарабатывают $230 тыс. в год, хотя эта цифра также четко не указана в финансовой отчетности 2020 года", – сказано в статье.
В начале апреля "Экономическая правда" сообщала со ссылкой на отчетность "Нафтогазу", что в 2020 году группа компаний получила убытки на уровне 36,93 млрд грн.
Члены правления НАК "Нафтогаз" в убыточном для компании 2020 году суммарно получили 610,1 млн грн вознаграждения. Об этом говорится в отчете комитета по назначениям и вознаграждениям 2020 года, который есть в распоряжении "Экономической правды".
28 апреля стало известно, что Кабмин уволил Коболева с должности главы правления "Нафтогазу", на его место назначили Витренко, срок его полномочий – один год.
НАПК 1 июля отправило главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" предписание, в котором требует разорвать контракт с главой правления Юрием Витренко. В агентстве считают, что Витренко влиял на работу "Нафтогазу", будучи врио министра энергетики, и таким образом его назначение на пост главы НАК нарушает закон. Витренко сказал, что обжалует это предписание в суде. По его мнению, НАПК "штампует предписания, умышленно углубляя конфликт".
14 июня аналогичное предписание агентство направляло в Кабмин. Окружной административный суд Киева 18 июня приостановил действие этого предписания, а Витренко назвал его "примером избирательного правосудия". 30 июня состоялось заседание наблюдательного совета "Нафтогазу", на нем решили перенести рассмотрение вопроса о возможном отстранении Витренко.