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ПОЛИТИКА

Набсовету и правлению НАК "Нафтогаз" в 2021 году выплатили $30 млн бонусов – СМИ

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За 2020 год компания получила убытки на почти $700 млн
За 2020 год компания получила убытки на почти $700 млн
Фото: epravda.com.ua

По данным Kyiv Post, 12,7 млн получил в этом году за работу в 2020-м теперь уже бывший глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

"Среди $30 млн бонусов, выплаченных в 2021 году шести топ-менеджерам, $12,7 млн выплачено главе "Нафтогазe" Андрею Коболеву", – сказано в публикации.

Авторы пишут, что этих данных нет в годовом отчете компании и что за 2020 год компания понесла убытки в размере почти $700 млн. Нынешний глава НАК Юрий Витренко направил наблюдательному совету письмо по этому поводу и призвал к большей прозрачности.

"Отсутствие этой части в отчете 2020 года негативно влияет на имидж "Нафтогазу" и создает основу для лишних спекуляций. Мы твердо верим в то, что мы будем максимально открытыми относительно прошлого, чтобы добиться успеха в будущем", – цитирует издание документ.

Журналисты пишут, что Коболев и председатель наблюдательного совета "Нафтогазу" Клэр Споттисвуд не прокомментировали ситуацию, но раньше глава набсовета выступала за решение не раскрывать данные о зарплатах и премиях топ-менеджмента.

"Быть членами наблюдательного совета "Нафтогазу" также достаточно выгодно, поскольку его шесть членов во главе со Споттисвуд зарабатывают $230 тыс. в год, хотя эта цифра также четко не указана в финансовой отчетности 2020 года", – сказано в статье.

Контекст:

В начале апреля "Экономическая правда" сообщала со ссылкой на отчетность "Нафтогазу", что в 2020 году группа компаний получила убытки на уровне 36,93 млрд грн.

Члены правления НАК "Нафтогаз" в убыточном для компании 2020 году суммарно получили 610,1 млн грн вознаграждения. Об этом говорится в отчете комитета по назначениям и вознаграждениям 2020 года, который есть в распоряжении "Экономической правды".

28 апреля стало известно, что Кабмин уволил Коболева с должности главы правления "Нафтогазу", на его место назначили Витренко, срок его полномочий – один год.

НАПК 1 июля отправило главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" предписание, в котором требует разорвать контракт с главой правления Юрием Витренко. В агентстве считают, что Витренко влиял на работу "Нафтогазу", будучи врио министра энергетики, и таким образом его назначение на пост главы НАК нарушает закон. Витренко сказал, что обжалует это предписание в суде. По его мнению, НАПК "штампует предписания, умышленно углубляя конфликт".

14 июня аналогичное предписание агентство направляло в Кабмин. Окружной административный суд Киева 18 июня приостановил действие этого предписания, а Витренко назвал его "примером избирательного правосудия". 30 июня состоялось заседание наблюдательного совета "Нафтогазу", на нем решили перенести рассмотрение вопроса о возможном отстранении Витренко.

Теги: зарплата, энергетика, НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, отчет, убытки, финансы, Юрий Витренко, набсовет, Клэр Споттисвуд
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