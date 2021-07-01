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ПОЛИТИКА

"НАПК играет в политику". Витренко намерен обжаловать предписание о его увольнении

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Витренко заявил, что НАПК "штампует предписания, умышленно углубляя конфликт"
Витренко заявил, что НАПК "штампует предписания, умышленно углубляя конфликт"
Фото: Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko / Facebook

Глава НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко обжалует в суде предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом он заявил 1 июля, пишет пресс-служба компании в Facebook.

Витренко говорит, что НАПК в случае выявления нарушения статьи закона о противодействии коррупции должно обращаться в суд. 

"Почему НАПК не обращается в суд для прекращения соответствующего контракта, а играет в политику? И в чьих интересах это происходит? Почему до сих пор Нацагентство не реализовало предоставленное законом право на обращение в суд, а штампует предписания, умышленно углубляя конфликт, автором которого является оно само?" – возмутился он.

https://www.facebook.com/NaftogazGroup/posts/4222793034467116

Контекст:

НАПК сегодня отправило главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" Клэр Споттисвуд предписание, в котором требует разорвать контракт с Витренко. В агентстве считают, что Витренко нарушил ст. 26 закона "О предотвращении коррупции" и влиял на работу "Нафтогазу". Следовательно, назначение Витренко на пост главы НАК нарушает закон, заявляют в НАПК. 

14 июня аналогичное предписание агентство направляло в Кабмин. Окружной административный суд Киева 18 июня приостановил действие этого предписания, а Витренко назвал его "примером избирательного правосудия". 30 июня состоялось заседание наблюдательного совета "Нафтогазу", на нем решили перенести рассмотрение вопроса о возможном отстранении Витренко

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогазу" 28 апреля. На его место назначили Юрия Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев. Ожидается, что через полгода будет объявлен конкурс на должность главы правления НАК.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет "Нафтогазу". Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета НАК Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Клэр Споттисвуд и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более чем на шесть месяцев.

Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC) заявили об обеспокоенности прекращением полномочий наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" с целью увольнения Коболева.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров "Нафтогазу" работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

В "Нафтогазі України" назвали решения Кабмина "юридической манипуляцией" и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Члены набсовета НАК "Нафтогаз України" подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересовОднако позднее набсовет "Нафтогазу" согласился продолжить работать с Витренко, и 19 мая Кабмин продлил на год контракты с пятью членами набсовета.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кабинет Министров, НАК Нафтогаз, НАПК, увольнение, Юрий Витренко, Клэр Споттисвуд
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