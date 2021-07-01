"НАПК играет в политику". Витренко намерен обжаловать предписание о его увольнении

Витренко говорит, что НАПК в случае выявления нарушения статьи закона о противодействии коррупции должно обращаться в суд.

"Почему НАПК не обращается в суд для прекращения соответствующего контракта, а играет в политику? И в чьих интересах это происходит? Почему до сих пор Нацагентство не реализовало предоставленное законом право на обращение в суд, а штампует предписания, умышленно углубляя конфликт, автором которого является оно само?" – возмутился он.