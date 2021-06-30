Набсовет "Нафтогазу України" перенес рассмотрение вопроса о возможном отстранении Витренко

Согласно заявлению, вопрос возможного отстранения Витренко может быть рассмотрен на одном из следующих заседаний.

Члены совета указали на необходимость коллегиального подхода к управлению компанией, когда в соответствии с уставом, решения принимаются большинством голосов членов правления, а главные вопросы должны передаваться на решение совету. Набсовет также напомнил правлению о необходимости правильного применения всех политик и процедур компании, особенно в сфере принятия на работу и увольнения людей.

Как указано в заявлении, набсовет ждет от Витренко предложений по инициированным им изменениям в стратегии и организационной структуре "Нафтогазу" в кратчайшие сроки.

"Многие трансформационные активности пока приостановлены, часть ключевых людей уже покинули организацию. Чем дольше продлится эта неопределенность, тем больше это повлияет на персонал компании, результаты деятельности "Нафтогазу" и его будущее", – подчеркивается в комментарии.

Члены набсовета выразили надежду на дальнейшее соблюдение корпоративного устава и украинского законодательства в управлении и работе компании.