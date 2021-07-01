НАПК потребовало от набсовета разорвать контракт с Витренко

Витренко назначили главой "Нафтогазу" на год, в НАПК считают контракт незаконным Фото: Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko / Facebook

Об этом пресс-служба НАПК проинформировала в Facebook 1 июля.

Нацагентство требует разорвать контракт, так как считает его незаконным.

14 июня глава НАПК Александр Новиков заявил, что назначение Витренко признали незаконным, и потребовал расторгнуть с ним контракт. В ведомстве сообщили, что будучи и.о. министра энергетики, Витренко нарушил п. 1 ч. 1 ст. 26 закона "О предотвращении коррупции" и влиял на работу "Нафтогазу". Окружной административный суд Киева 18 июня приостановил действие предписания НАПК. Витренко считает предписание "примером избирательного правосудия".

В НАПК уточнили, что предписание, которое сегодня направили Споттисвуд, было составлено после того, как агентство ознакомилось с объяснениями, предоставленными Кабинетом Министров в Окружной административный суд Киева.

В Нацагентстве подчеркивают, что назначение Витренко на пост главы НАК нарушает закон.

"Для того, чтобы выполнить закон и прекратить незаконный контракт с главой НАК "Нафтогаз України" в целом, не нужно никаких предписаний. Однако когда закон не выполняется, то НАПК обязано реагировать на такие нарушения", – добавили авторы релиза.

30 июня проходило заседание наблюдательного совета "Нафтогазу", на нем решили перенести рассмотрение вопроса о возможном отстранении Витренко.