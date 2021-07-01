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ПОЛИТИКА

НАПК по поводу контракта Витренко должно было обратиться в суд, а не выпускать предписание – эксперт

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Сам Витренко считает, что предписание НАПК, которым признали его назначение на эту должность незаконным, противоречит "букве и духу закона"
Сам Витренко считает, что предписание НАПК, которым признали его назначение на эту должность незаконным, противоречит "букве и духу закона"
Фото: Суспільне мовлення / Facebook

Закон "О предупреждении коррупции" предусматривает в случае, если Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сомневается в законности назначения, обращение в суд, и именно так должно было поступить НАПК в случае с контрактом главы НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко. Об этом в комментарии УНИАН заявил юрист, директор программы "Право" Украинского института будущего Александр Чебаненко.

"Порядок обращения НАПК в суд предусмотрен законом "О предупреждении коррупции". В законе как раз сказано, что в случае, если, по мнению НАПК, определенный договор противоречит нормам закона, то НАПК обращается напрямую в суд. Это была бы нормальная реакция НАПК, в соответствии с законом", – объяснил он.

Глава НАПК Александр Новиков заявлял о конфликте интересов Витренко и компании "Нафтогаз", но в полномочия Витренко в должности врио министра энергетики не входил контроль над НАК, подчеркнул эксперт и назвал это обоснование для предписания о расторжении контракта сомнительным.

"Действующим законодательством "Нафтогаз" подчинен Кабмину, то есть не подчинен Минэнерго. Все акты относительно НАК принимаются Кабмином, как единым акционером компании. Конфликт интересов был бы, если бы Юрий Витренко принимал решения от имени Кабинета Министров, чего, как нам известно, не было. Доступная нам информация говорит о том, что не было у Витренко ни контролирующих, ни распорядительных функций относительно НАК "Нафтогаз України" и соответствующих полномочий таких у него не было. Такие распоряжения и контроль над НАК "Нафтогаз" относятся к компетенции Кабмина", – рассказал Чебаненко.

Новое предписание НАПК от 1 июля, которое ведомство направило главе набсовета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд, юрист также раскритиковал.

"Основа – это устав НАК, где указаны полномочия набсовета. Мы понимаем, что это предписание направлено не надлежащей стороне, потому что полномочия наблюдательного совета четко прописаны в уставе, и вопросы относительно заключения контракта с главой правления там отсутствуют, Это значит, что если такое решение и будет принято, то это будет явным превышением полномочий наблюдательного совета. Это предписание, скорее всего, отправлено "для информации", так как полномочий у наблюдательного совета относительно подписания или не подписания трудового контракта с главой правления нет".

Контекст:

15 июня Новиков заявил, что назначение Витренко признали незаконным, и потребовал расторгнуть с ним контракт.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обжаловал документ в Окружном административном суде Киева.

Глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" Клэр Споттисвуд уже инициировала отстранение главы правления компании, она созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить этот вопрос.

Аналитики SOE Weekly отметили, что мнение главы набсовета НАК может не отражать мнения всего наблюдательного совета, писала "Экономическая правда".

Бизнесмен, глава совета директоров "Восточной инвестиционной группы" Алексей Бутенко считает, что заявление Споттисвуд повлекло подрыв репутации группы "Нафтогаз".

Сам Витренко считает, что предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которым признали его назначение на эту должность незаконным, противоречит "букве и духу закона".

Теги: Александр Новиков, НАК Нафтогаз, юрист, НАПК, Юрий Витренко, Клэр Споттисвуд, суд, Александр Чебаненко
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