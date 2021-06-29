Фесенко о предписании главы НАПК о назначении Витренко: Безусловно, это говорит об определенных политических амбициях Новикова

Владимир Фесенко: Зачем тогда государство как акционер, если оно не может влиять на госкомпании? Фото: glavred.info

"Когда тот или иной руководитель того или иного государственного института идет на такие конфликтные ситуации, то, безусловно, это говорит об определенных политических амбициях или желании действовать в интересах определенных политических сил или конкретных политических субъектов", – считает он.

Политолог не думает, что Новиков собирался провоцировать конфликт с Кабмином, но отметил, что эта ситуация говорит о проблемах с внедрением корпоративного управления в государственных компаниях.

"Реформа переносит некоторые стандарты корпоративного управления на нашу почву и резко снижает возможность влияния государства и правительства на государственные компании. На мой взгляд, это не очень логично. Зачем тогда государство как акционер, если оно не может влиять на госкомпании? И мы теперь видим проблему в законодательстве, в реформе, – сказал Фесенко. – Определенные противоречия, которые есть, трактовать должен только суд. Кроме амбиций Новикова, который, возможно, действует по советам конкретных влиятельных людей, есть проблема, что такие шаги [как предписание НАПК] могут быть попыткой лишить КМУ и государство как акционера возможности влиять на госкомпании".