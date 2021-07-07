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ДЕНЬГИ

Коболев заявил, что не получил зарплату за год работы в "Нафтогазі". В компании опровергают

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В "Нафтогазі" утверждают, что выплатили вознаграждение за 2020 год бывшему топ-менеджменту компании
В "Нафтогазі" утверждают, что выплатили вознаграждение за 2020 год бывшему топ-менеджменту компании
Фото: 24tv.ua

Бывший глава правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев заявил на своей странице в Facebook, что не получил денежных компенсаций более чем за год своей работы в НАК. Так Коболев прокомментировал отчет "Нафтогазу" о выплате ему 347 млн грн в 2020 году.

6 июля Kyiv Post и "Экономическая правда" опубликовали информацию о том, что члены правления НАК "Нафтогаз України" получили суммарно 610,1 млн грн вознаграждения за 2020 год. Об этом говорится в отчете комитета по назначениям и вознаграждениям за 2020 год, который есть в распоряжении журналистов.

Отмечается, что из полученных Коболевым 347 млн грн базовая часть вознаграждения составляет 6,3 млн грн. Основная часть суммы (338,6 млн грн) – это вторая часть премии за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Фото: epravda.com.ua
Фото: epravda.com.ua

В июне, уже после увольнения из "Нафтогазу", Коболев заявлял, что так и не получил вторую часть премии за победу в Стокгольмском арбитраже, в компании это отрицали.

Информацию о размере вознаграждений членов правления "Нафтогазу" за 2020 год Коболев назвал "очередными манипуляциями и ложью".

"Обещаю отдельное и интересное интервью на эту тему в ближайшее время. Спойлер для затравки – моя реальная денежная компенсация за работу в "Нафтогазі" за период после продления моего контракта в марте 2020 года составила 0 грн 0 коп.", – написал он.

https://www.facebook.com/andriy.kobolyev/posts/10158565132648440

В пресс-службе "Нафтогазу" в комментарии LIGA.net заявили, что НАК проводил выплаты бывшему топ-менеджменту компании.

"Выплата вознаграждения осуществлялась. Вероятно, бывшие топ-менеджеры в своих заявлениях о якобы невыплате имеют в виду, что бонусы получили в другой день", – заявили в "Нафтогазі".

Контекст:

Летом 2018 года наблюдательный совет "Нафтогазу" принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму более $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита.

По информации ZN.UA, Коболев получил 207 млн грн ($7,9 млн), Юрий Витренко, который тогда занимал должность коммерческого директора компании, – 158 млн грн ($6 млн). Общая сумма выплаченных премий составила $20,7 млн. Вторую часть бонусов сотрудники должны были получить после успешного взыскания с "Газпрома" долга.

Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что обеспокоен таким размером премий, и написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК. Ему ответили, что не намерены пересматривать свое решение.

18 июня Кабинет Министров Украины запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам государственных компаний.

В начале июля Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту выплаты премий руководству НАК "Нафтогаз України" в размере $46,3 млн.

Счетная палата Украины также намеревалась проверить выплату премий менеджерам компании.

Шевченковский районный суд Киева оштрафовал Коболева на 1,7 тыс. грн за отказ предоставить народному депутату список сотрудников компании, получивших премии за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

В конце 2020 года набсовет компании снял запрет на выплату второй части премии, но, по словам Коболева, в его контракте этот бонус был отсрочен на период окончания контракта и он его так и не получил.

В числе одной из причин увольнения Коболева в 2021 году были и "суперпремии для топ-менеджмента", заявлял народный депутат от партии "Слуга народа" Павел Фролов.

Теги: зарплата, НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, премия, выплаты, вознаграждение, увольнение
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