Коболев заявил, что не получил зарплату за год работы в "Нафтогазі". В компании опровергают

В "Нафтогазі" утверждают, что выплатили вознаграждение за 2020 год бывшему топ-менеджменту компании Фото: 24tv.ua

6 июля Kyiv Post и "Экономическая правда" опубликовали информацию о том, что члены правления НАК "Нафтогаз України" получили суммарно 610,1 млн грн вознаграждения за 2020 год. Об этом говорится в отчете комитета по назначениям и вознаграждениям за 2020 год, который есть в распоряжении журналистов.

Отмечается, что из полученных Коболевым 347 млн грн базовая часть вознаграждения составляет 6,3 млн грн. Основная часть суммы (338,6 млн грн) – это вторая часть премии за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Фото: epravda.com.ua

В июне, уже после увольнения из "Нафтогазу", Коболев заявлял, что так и не получил вторую часть премии за победу в Стокгольмском арбитраже, в компании это отрицали.

Информацию о размере вознаграждений членов правления "Нафтогазу" за 2020 год Коболев назвал "очередными манипуляциями и ложью".

"Обещаю отдельное и интересное интервью на эту тему в ближайшее время. Спойлер для затравки – моя реальная денежная компенсация за работу в "Нафтогазі" за период после продления моего контракта в марте 2020 года составила 0 грн 0 коп.", – написал он.

В пресс-службе "Нафтогазу" в комментарии LIGA.net заявили, что НАК проводил выплаты бывшему топ-менеджменту компании.

"Выплата вознаграждения осуществлялась. Вероятно, бывшие топ-менеджеры в своих заявлениях о якобы невыплате имеют в виду, что бонусы получили в другой день", – заявили в "Нафтогазі".