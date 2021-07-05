ОАСК остановил предписание НАПК об увольнении Витренко. Он остается главой "Нафтогазу"

ОАСК приостановил действие предписания НАПК от 1 июля. Этим предписанием от наблюдательного совета "Нафтогазу" требовали разорвать контракт с Витренко. Суд принял решение в порядке обеспечения иска Витренко об отмене предписания НАПК.

В "Нафтогазі" подчеркнули, что решение суда согласуется с выводами международной юридической компании о нарушениях со стороны антикоррупционного агентства. Такие выводы имеются в распоряжении компании, говорится в сообщении. Компания отметила, что НАПК должно само обратиться в суд для увольнения Витренко, а не выдавать предписание наблюдательному совету.