ОАСК остановил предписание НАПК об увольнении Витренко. Он остается главой "Нафтогазу"

ОАСК приостановил действие предписания НАПК от 1 июля. Этим предписанием от наблюдательного совета "Нафтогазу" требовали разорвать контракт с Витренко. Суд принял решение в порядке обеспечения иска Витренко об отмене предписания НАПК.
В "Нафтогазі" подчеркнули, что решение суда согласуется с выводами международной юридической компании о нарушениях со стороны антикоррупционного агентства. Такие выводы имеются в распоряжении компании, говорится в сообщении. Компания отметила, что НАПК должно само обратиться в суд для увольнения Витренко, а не выдавать предписание наблюдательному совету.
НАПК 1 июля отправило главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" Клэр Споттисвуд предписание, в котором требует разорвать контракт с Витренко. В агентстве считают, что Витренко нарушил ст. 26 закона Украины "О предотвращении коррупции" и влиял на работу "Нафтогазу", и таким образом его назначение на пост главы НАК нарушает закон, заявляют в НАПК. Витренко заявил, что обжалует это предписание в суде. По его мнению, НАПК "штампует предписания, умышленно углубляя конфликт".
Аналогичное предписание 14 июня агентство направляло в Кабмин. ОАСК 18 июня приостановил действие этого предписания, а Витренко назвал его "примером избирательного правосудия". 30 июня состоялось заседание наблюдательного совета "Нафтогазу", на нем решили перенести рассмотрение вопроса о возможном отстранении Витренко.
Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогазу" 28 апреля. На его место назначили Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев. Ожидается, что через полгода будет объявлен конкурс на должность главы правления "Нафтогазу".