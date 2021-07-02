Эксперт о конфликте вокруг НАК "Нафтогаз": Сейчас стороны должны остановиться и дать Витренко возможность работать

Леонид Униговский: Люди перестали работать и разделились на два лагеря – одни за одних, другие за других. Такого не должно быть в такой компании, ведь скоро отопительный сезон Фото: hubs.ua

"То, что происходит сейчас, – госкомпанию трясет. А люди перестали работать и разделились на два лагеря – одни за одних, другие за других. Такого не должно быть в такой компании, ведь скоро отопительный сезон. Газ Украины – один из важных элементов стратегии энергобезопасности страны, и правительство, президент не должны допускать такой вакханалии", – сказал эксперт.

Он считает, что при назначении Витренко в НАК конфликта интересов не было.

"Я не юрист, но я не вижу конфликта интересов в нахождении Юрия Витренко в должности главы правления НАК "Нафтогаз Украина". Да, написал он в должности врио министра, что недоволен работой набсовета НАК. Так и я недоволен их работой. Сейчас нужно остановиться и установить статус-кво, работать, возможно, вернуться ко всем этим вопросам в марте – апреле следующего года. За это время, может быть, будет принят новый закон о набсоветах, несколько проектов есть в парламенте. В марте – апреле можем выйти на согласованные и юридически безукоризненные вопросы. На месте [главы НАПК Александра] Новикова я бы понимал, что он рубит дерево, что может обрушиться. Я говорю о работе компании. Не то время, когда это можно делать", – убежден Униговский.

Решить сложившийся конфликт может Кабинет Министров, добавил он.

"Если хватит решимости и воли уволить набсовет, правительство может это сделать. Но, скорее, сейчас надо вести речь о том, что сейчас стороны останавливаются и договариваются, давая Юрию Витренко возможность работать", – подытожил генеральный директор ООО "Нефтегазстройинформатика".