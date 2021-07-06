Политолог Давидюк: Отказ НАК "Нафтогаз" от закупок через ProZorro – очень тревожный сигнал

Николай Давидюк: Если слухи о причастности иностранца к сомнительному решению подтвердятся, это будет оглушительным ударом по идее якобы нейтральных менеджеров Фото: Nick Davydiuk / Facebook

"Отказ "Нафтогазу" от закупок через ProZorro – очень тревожный сигнал. В прошлом году по обвинению в коррупции задержали бывшего главу "Укравтодора" поляка Славомира Новака, а теперь скандал не меньшего масштаба назревает в НАК "Нафтогаз України". Якобы кто-то из директоров-иностранцев распорядился вывести тендер по закупке бурильных труб для входящей в группу "Нафтогаз" компании "Укргазвидобування" из системы ProZorro. Злые языки и Telegram-каналы связывают происходящее с директором по трансформационным процессам НАК, гражданином Нидерландов Отто Ватерландером", – отметил он.

Давидюк сообщил, что сам тендер еще не завершен, результаты будут оглашены в конце этой недели.

"Но сам факт обхода ProZorro – уже налицо. Если слухи о причастности иностранца к сомнительному решению подтвердятся, это будет оглушительным ударом по идее якобы нейтральных менеджеров, которыми в руководстве крупных государственных компаний должны быть иностранцы. Поскольку скрыть отказ НАК от закупок через ProZorro уже не удалось, этим инцидентом уже в ближайшее время наверняка заинтересуются антикоррупционные органы", – считает эксперт.