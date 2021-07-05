ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Набсовет НАК "Нафтогаз" не выполнил задач Кабмина и нарушил принципы корпоративного управления – эксперт

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ярослав Диковицкий: У меня есть вопросы к легитимности этого правления "Нафтогазу" и реагированию отдельных членов правления на сложившуюся ситуацию
Ярослав Диковицкий: У меня есть вопросы к легитимности этого правления "Нафтогазу" и реагированию отдельных членов правления на сложившуюся ситуацию
Фото: Ярослав Диковицький / Facebook

В НАК "Нафтогаз України" реформа корпоративного управления пошла не по плану в первую очередь из-за работы наблюдательного совета, члены которого не выполнили поставленные перед ними правительством задачи, заявил во время онлайн-дискуссии Energy Freedom "Корпоративная реформа. Что пошло не так?" бывший директор по финансовым и инвестиционным вопросам НАК Ярослав Диковицкий. Трансляция дискуссии велась в YouTube Energy Club.

"Сам наблюдательный совет НАК "Нафтогаз України" не придерживается принципов ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития. – "ГОРДОН"). Он нарушил основные принципы, которые были утверждены для компании, в которых были основные показатели, цели, приоритеты, которые являются фундаментальными для наблюдательного совета. Но этот наблюдательный совет их нарушил, по сути, по каждому пункту", – заявил эксперт. 

Он добавил, что набсовет никогда публично в отчетах не сообщал о выполнении этих принципов и пытался их изменить.

"Правительство показало факт нарушения основных задач, в частности – финансовых показателей 2020 года, когда вместо прибыли в 11 млрд компания зафиксировала убытки в 19 млрд грн. И правительство приняло решение сменить руководство "Нафтогазу". Так как если работа менеджмента неудовлетворительна, то такой менеджмент заменяют", – подчеркнул Диковицкий.

Он убежден, что Кабмин действовал законно и принципы корпоративного управления при признании неудовлетворительной работы набсовета и "Нафтогазу" не нарушал. 

"Согласно закону об управлении объектами государственной собственности, Кабмин, в собственности которого корпоративные права на "Нафтогаз", имеет полное право увольнять руководителя НАК "Нафтогаз України", – объяснил он.

В январе прошлого года набсовет изменил состав правления компании, хотя полномочий на это не имел, заявил эксперт.

"Почему это правление так держится за этот наблюдательный совет, а наблюдательный совет – за это правление? На мой взгляд, потому что у них есть общий интерес в том, что назначение правления было незаконным. В январе наблюдательный совет утверждает правление своим решением, а в марте наблюдательный совет подает кандидатуру на председателя правления уже к правительству. Хотя по уставу представление касается как председателя правления, так и всего правления. Поэтому у меня есть вопросы к легитимности этого правления "Нафтогазу" и реагированию отдельных членов правления на сложившуюся ситуацию", – подчеркнул Диковицкий.

Предписание НАПК о необходимости уволить назначенного правительством председателя правления НАК Юрия Витренко он счел "анекдотическим".

"Ведь НАПК аргументирует, что подало предписание органу управления "Нафтогазу". Хотя в законе говорится о государственных органах управления, а не об органах управления предприятиями", – объяснил эксперт.

Контекст:

НАПК 1 июля отправило главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" Клэр Споттисвуд предписание, в котором требует разорвать контракт с Витренко. В агентстве считают, что Витренко нарушил ст. 26 закона "О предотвращении коррупции" и влиял на работу "Нафтогазу", и таким образом его назначение на пост главы НАК нарушает закон, заявляют в НАПК. Витренко заявил, что обжалует это предписание в суде. По его мнению, НАПК "штампует предписания, умышленно углубляя конфликт".

14 июня аналогичное предписание агентство направляло в Кабмин. Окружной административный суд Киева 18 июня приостановил действие этого предписания, а Витренко назвал его "примером избирательного правосудия". 30 июня состоялось заседание наблюдательного совета "Нафтогазу", на нем решили перенести рассмотрение вопроса о возможном отстранении Витренко.

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогазу" 28 апреля. На его место назначили Юрия Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев. Ожидается, что через полгода будет объявлен конкурс на должность главы правления НАК.

Теги: Кабинет Министров, правительство, НАК Нафтогаз, убытки, НАПК, увольнение, реформа, набсовет, назначение, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Никогда не поздно". Юрий Горбунов показал свое фото для выборов в депутаты
"Никогда не поздно". Юрий Горбунов показал свое фото для выборов в депутаты
"Любовь, это любовь!" Джулия Робертc с мужем отпраздновали гиацинтовую свадьбу
"Любовь, это любовь!" Джулия Робертc с мужем отпраздновали гиацинтовую свадьбу
"Позор!" Жена Лещенко DJ Nastia Топольская раскритиковала мусор на танцплощадках
"Позор!" Жена Лещенко DJ Nastia Топольская раскритиковала мусор на танцплощадках
"Вы все равно лучшие!" Монатик поблагодарил сборную Украины по футболу за игру на Евро 2020
"Вы все равно лучшие!" Монатик поблагодарил сборную Украины по футболу за игру на Евро 2020
"Фигасе красавчик!", "Это уже разгул пошел", "На Альбину похож". Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
"Фигасе красавчик!", "Это уже разгул пошел", "На Альбину похож". Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
"Это секс. Я сам не ожидал". Клопотенко поделился рецептами куриных котлет с курагой и гречки с карри
"Это секс. Я сам не ожидал". Клопотенко поделился рецептами куриных котлет с курагой и гречки с карри
Семья Галкина и Пугачевой, Высоцкая, Кожевникова, Чурикова отреагировали на пост Юлии Меньшовой на смерть отца
Семья Галкина и Пугачевой, Высоцкая, Кожевникова, Чурикова отреагировали на пост Юлии Меньшовой на смерть отца
"Виден пирожок", "Какой конфуз", "Мощная женщина". Волочкова в микробикини показала поперечный шпагат
"Виден пирожок", "Какой конфуз", "Мощная женщина". Волочкова в микробикини показала поперечный шпагат
Morgenshtern использовал цвета украинского флага в своем ролике для Instagram
Morgenshtern использовал цвета украинского флага в своем ролике для Instagram
"Фигура огонь!", "Хорошая грудь". Собчак снялась в купальнике
"Фигура – огонь!", "Хорошая грудь". Собчак снялась в купальнике
  Марьяна Ро: Когда головка полового члена входит и выходит, я не понимаю, как можно от этого охать, ахать. Это какие-то выдумки для коммерции, в порнухе
  Марьяна Ро: Когда головка полового члена входит и выходит, я не понимаю, как можно от этого охать, ахать. Это какие-то выдумки для коммерции, в порнухе G
"Он с девочками не дружит?", "Взрослый сын проводит время с мамой", "Какая тесная связь!". В сети обсудили отдых Королевой с сыном
"Он с девочками не дружит?", "Взрослый сын проводит время с мамой", "Какая тесная связь!". В сети обсудили отдых Королевой с сыном
"Беременна или нет?" Экс-солистка "НеАнгелов" Каминская показала округлившийся живот
"Беременна или нет?" Экс-солистка "НеАнгелов" Каминская показала округлившийся живот
"Очень сексуальная певица!", "Длинноногая красотка". 50-летняя Орбакайте засветила голые ягодицы
"Очень сексуальная певица!", "Длинноногая красотка". 50-летняя Орбакайте засветила голые ягодицы
5 июля: День бикини, День трудоголика и другие праздники, именины, приметы и события этого дня
5 июля: День бикини, День трудоголика и другие праздники, именины, приметы и события этого дня
  Как Потап целовался с Тиной Кароль, Данилко с Белоконь, а Зеленский с женой. Семь горячих поцелуев украинских знаменитостей
  Как Потап целовался с Тиной Кароль, Данилко с Белоконь, а Зеленский с женой. Семь горячих поцелуев украинских знаменитостей
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"На нее много кто положил глаз". В СМИ показали, как выглядит новая избранница Андрея Богдана
"На нее много кто положил глаз". В СМИ показали, как выглядит новая избранница Андрея Богдана
"Какие шары", "Бомба". Седокова в купальнике засветила грудь
"Какие шары", "Бомба". Седокова в купальнике засветила грудь
"Мы немного в п...здеце". Победительница "Холостяка 9" пожаловалась, что не может переехать в новый дом
"Мы немного в п...здеце". Победительница "Холостяка 9" пожаловалась, что не может переехать в новый дом
"Вот это двор!", "Хорошо живете", "Альбина, проведите экскурсию". Джанабаева выложила в сеть ролик, снятый во дворе дома
"Вот это двор!", "Хорошо живете", "Альбина, проведите экскурсию". Джанабаева выложила в сеть ролик, снятый во дворе дома
"Шикарные формы", "Пожар". Ани Лорак засветила грудь в телесном боди
"Шикарные формы", "Пожар". Ани Лорак засветила грудь в телесном боди
"Когда ничего с ними не делать, вам откроется новый мир". Клопотенко рассказал, с чем можно подавать сырые кабачки
"Когда ничего с ними не делать, вам откроется новый мир". Клопотенко рассказал, с чем можно подавать сырые кабачки
  "Двигай, старушка, ведь это прекрасно!" 57-летняя Милявская прогулялась по Москве в одном боди
"Двигай, старушка, ведь это прекрасно!" 57-летняя Милявская прогулялась по Москве в одном боди
"Фото не звезды, а люксовой проститутки". Лобода в откровенном наряде оголила бедра
"Фото не звезды, а люксовой проститутки". Лобода в откровенном наряде оголила бедра
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS