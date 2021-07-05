Эксперт Центра Разумкова: Аргументация НАПК о незаконности назначения Витренко не подкреплена юридически

Владимир Омельченко: На мой взгляд, НАПК и корпоративное управление кем-то используются в качестве инструмента, чтобы вернуться на финансовые потоки Фото: uhe.gov.ua

"Меня удивляет активность НАПК относительно якобы незаконного назначения господина Витренко. У них есть странный аргумент: чтобы каким-то образом Витренко влиял на изменения в "Нафтогазі". Он действительно работал в Министерстве энергетики. Но во-первых, не министром, а исполняющим обязанности. А во-вторых, корпоративными правами Минэнерго не обладало. То есть, по сути, никакого влияния Минэнерго не имело на НАК "Нафтогаз України", – подчеркнул Омельченко.

Он добавил, что юридически Министерство энергетики не имело полномочий для влияния на "Нафтогаз", а решения принимало правительство коллективно.

"То есть с одной стороны, мы видим, что НАПК очень настойчиво ищет соринку в глазах Кабмина, но почему-то не видит злоупотребления [предыдущего] правления и наблюдательного совета. Госаудит зафиксировал злоупотребления минимум на 75 млрд. На мой взгляд, НАПК и корпоративное управление кем-то используются в качестве инструмента, чтобы вернуться на финансовые потоки", – считает эксперт.