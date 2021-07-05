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Эксперт Центра Разумкова: Аргументация НАПК о незаконности назначения Витренко не подкреплена юридически

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Владимир Омельченко: На мой взгляд, НАПК и корпоративное управление кем-то используются в качестве инструмента, чтобы вернуться на финансовые потоки
Владимир Омельченко: На мой взгляд, НАПК и корпоративное управление кем-то используются в качестве инструмента, чтобы вернуться на финансовые потоки
Фото: uhe.gov.ua

Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко во время дискуссии "Корпоративная реформа. Что пошло не так?" назвал странной аргументацию Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в отношении якобы незаконного назначения Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз України". Трансляция дискуссии велась в YouTube Energy Club.

"Меня удивляет активность НАПК относительно якобы незаконного назначения господина Витренко. У них есть странный аргумент: чтобы каким-то образом Витренко влиял на изменения в "Нафтогазі". Он действительно работал в Министерстве энергетики. Но во-первых, не министром, а исполняющим обязанности. А во-вторых, корпоративными правами Минэнерго не обладало. То есть, по сути, никакого влияния Минэнерго не имело на НАК "Нафтогаз України", – подчеркнул Омельченко.

Он добавил, что юридически Министерство энергетики не имело полномочий для влияния на "Нафтогаз", а решения принимало правительство коллективно.

"То есть с одной стороны, мы видим, что НАПК очень настойчиво ищет соринку в глазах Кабмина, но почему-то не видит злоупотребления [предыдущего] правления и наблюдательного совета. Госаудит зафиксировал злоупотребления минимум на 75 млрд. На мой взгляд, НАПК и корпоративное управление кем-то используются в качестве инструмента, чтобы вернуться на финансовые потоки", – считает эксперт.

Контекст:

НАПК 1 июля отправило главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" Клэр Споттисвуд предписание, в котором требует разорвать контракт с главой правления Юрием Витренко. В агентстве считают, что Витренко нарушил ст. 26 закона "О предотвращении коррупции" и влиял на работу "Нафтогазу", и таким образом его назначение на пост главы НАК нарушает закон, заявляют в НАПК. Витренко заявил, что обжалует это предписание в суде. По его мнению, НАПК "штампует предписания, умышленно углубляя конфликт".

14 июня аналогичное предписание агентство направляло в Кабмин. Окружной административный суд Киева 18 июня приостановил действие этого предписания, а Витренко назвал его "примером избирательного правосудия". 30 июня состоялось заседание наблюдательного совета "Нафтогазу", на нем решили перенести рассмотрение вопроса о возможном отстранении Витренко.

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогазу" 28 апреля. На его место назначили Юрия Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев. Ожидается, что через полгода будет объявлен конкурс на должность главы правления НАК.

Теги: Кабинет Министров, НАК Нафтогаз, законодательство, Владимир Омельченко, убытки, реформа, Юрий Витренко, набсовет, назначение
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