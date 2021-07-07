Осенью цены на горячую воду и отопление в Киеве могут вырасти на 30–40% – КГГА

С 1 октября стоимость 1 гигакалории тепла может составлять от 2151,77 до 2433,90 грн Фото: depositphotos.com

Он напомнил, что 20 мая в Украине перестал действовать механизм возложения специальных обязанностей (ПСО) на поставку природного газа для предприятий теплокоммунэнерго. В результате теплоснабжающие предприятия вынуждены покупать газ по рыночным ценам, которые выросли по сравнению с прошлым годом.

"НАК "Нафтогаз" предложил фиксированную цену на длительный период, но и она выше той, что заложена в тариф. Это приведет к тому, что уже этой осенью, не только в Киеве, но и в ряде украинских городов, тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30–40%", – отметил Пантелеев.

Таким образом, с 1 октября средневзвешенная стоимость 1 гигакалории тепла может составлять от 2151,77 до 2433,90 грн, в зависимости от типа присоединения дома. Сейчас в Киеве 1 гигакалория стоит 1654 грн.

Поэтому КГГА предлагает правительству использовать газ отечественной добычи от "Укргазвидобування", чтобы не повышать тарифы на горячую воду и отопление для населения. По словам Пантелеева, его себестоимость составляет не более 4 тыс. грн за 1000 м3.

Из-за возможного повышения тарифов в Киеве уже вводят так называемый рекомендованный авансовый платеж за тепло – 10 грн/м2. Его можно платить с июля, и это будет определенным накоплением, чтобы уменьшить плату за отопление зимой.