Шахтерам выплатили 650 млн грн долгов по зарплатам – Минэнерго

"В течение сегодняшнего дня все средства должны быть перечислены непосредственно горнякам. Часть денег перечислили на карточки еще вчера", – говорится в сообщении.
Средства распределят между предприятиями следующим образом:
Также в Минэнерго рассказали, что средства были выплачены благодаря распоряжению Кабмина о перераспределении расходов развития, предусмотренных на 2021 год.
По состоянию на 13 августа долг по зарплате только перед сотрудниками ГП "Львовуголь" составлял более 400 млн грн, сообщал в Facebook глава Независимого профсоюза горняков, народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец. Шахтеры выходили на митинги во Львове и предупреждали, что если деньги не будут выплачены, они будут перекрывать трассы и проведут акцию протеста под Офисом президента.
Общая сумма зарплатного долга перед украинскими шахтерами, по информации Волынца, на сегодня составляет 1,8 млрд грн.
Нардеп от партии "Наш край" Сергей Вельможный 29 апреля 2021 года заявил, что шахтеры в Украине уже полгода не получали денег за свою работу.
По информации "Нашего края", на конец апреля долг по зарплатам перед горняками государственных шахт Луганской, Донецкой и Львовской областей достиг 1,4 млрд грн.
В Луганской области на шахте "Горская" 5 мая 14 шахтеров начали забастовку. Они отказались подниматься на поверхность и потребовали выплатить долги по зарплате, сообщили в местной полиции.
В начале мая в Минэнерго сообщили, что перечислили шахтерам более 237 млн грн задолженности по зарплате.