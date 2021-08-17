Шахтерам выплатили 650 млн грн долгов по зарплатам – Минэнерго

"В течение сегодняшнего дня все средства должны быть перечислены непосредственно горнякам. Часть денег перечислили на карточки еще вчера", – говорится в сообщении.

Средства распределят между предприятиями следующим образом:

ГП "Львовуголь" – 224 млн 579,6 тыс. грн;

ГП "Волыньуголь" – 13 млн 924,7 тыс. грн;

АО "Лисичанскуголь" – 53 млн 568 тыс. грн;

ГП "Первомайскуголь" – 112 млн 965,8 тыс. грн;

ГП "Торецкуголь" – 23 млн 711 тыс. грн;

ГП "Селидовуголь" – 58 млн 650,8 тыс. грн;

ГП "Мирноградуголь" – 42 млн 911,9 тыс. грн;

ГП "Шахта им. Н. С. Сургая" – 60 млн 832,1 тыс. грн;

ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1" – 40 млн 449 тыс. грн;

ГП "Угольная компания "Краснолиманская" – 21 млн 436,1 тыс. грн.

Также в Минэнерго рассказали, что средства были выплачены благодаря распоряжению Кабмина о перераспределении расходов развития, предусмотренных на 2021 год.

По состоянию на 13 августа долг по зарплате только перед сотрудниками ГП "Львовуголь" составлял более 400 млн грн, сообщал в Facebook глава Независимого профсоюза горняков, народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец. Шахтеры выходили на митинги во Львове и предупреждали, что если деньги не будут выплачены, они будут перекрывать трассы и проведут акцию протеста под Офисом президента.

Общая сумма зарплатного долга перед украинскими шахтерами, по информации Волынца, на сегодня составляет 1,8 млрд грн.