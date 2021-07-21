В Украине обязали госшахты погасить долги по зарплатам за счет дохода от продажи угля

В июне задолженность по зарплате перед горняками оставляла 1,13 млрд грн Фото: depositphotos.com

Проект постановления (.pdf) предлагал внести изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реструктуризации угольной отрасли.

Документом предусмотрено, что в случае наличия задолженности по зарплате на оплату труда перечисляется не менее чем 80% средств, полученных от реализации угольной продукции, и других поступлений по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом.