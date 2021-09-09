Боевики обстреляли Марьинку из минометов – украинская сторона СЦКК

"Украинская сторона СЦКК сообщает об обстреле со стороны вооруженных формирований Российской Федерации мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения с применением запрещенных [...] видов вооружения, которые несут прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения. 8 сентября 2021 года с 23.00 до 23.16 российско-оккупационные войска совершили обстрел с применением миномета калибра 82 мм окраины Марьинки", – говорится в сообщении.
Представители СЦКК зафиксировали "повреждения гражданской инфраструктуры (повреждения стены здания, прилегающей территории)".
"Указанные действия вооруженных формирований РФ свидетельствуют о нежелании соблюдать режим прекращения огня и подвергают местное население опасности", – подчеркнули в штабе ООС.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
29 июля 2014 года начала работу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.