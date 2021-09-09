Боевики обстреляли Марьинку из минометов – украинская сторона СЦКК

"Украинская сторона СЦКК сообщает об обстреле со стороны вооруженных формирований Российской Федерации мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения с применением запрещенных [...] видов вооружения, которые несут прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения. 8 сентября 2021 года с 23.00 до 23.16 российско-оккупационные войска совершили обстрел с применением миномета калибра 82 мм окраины Марьинки", – говорится в сообщении.

Представители СЦКК зафиксировали "повреждения гражданской инфраструктуры (повреждения стены здания, прилегающей территории)".

"Указанные действия вооруженных формирований РФ свидетельствуют о нежелании соблюдать режим прекращения огня и подвергают местное население опасности", – подчеркнули в штабе ООС.