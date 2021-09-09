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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики обстреляли Марьинку из минометов – украинская сторона СЦКК

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Пострадала инфраструктура населенного пункта
Пострадала инфраструктура населенного пункта
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Вечером 8 сентября боевики на Донбассе обстреляли Марьинку Донецкой области. Об этом 9 сентября проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

"Украинская сторона СЦКК сообщает об обстреле со стороны вооруженных формирований Российской Федерации мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения с применением запрещенных [...] видов вооружения, которые несут прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения. 8 сентября 2021 года с 23.00 до 23.16 российско-оккупационные войска совершили обстрел с применением миномета калибра 82 мм окраины Марьинки", – говорится в сообщении.

Представители СЦКК зафиксировали "повреждения гражданской инфраструктуры (повреждения стены здания, прилегающей территории)".

"Указанные действия вооруженных формирований РФ свидетельствуют о нежелании соблюдать режим прекращения огня и подвергают местное население опасности", – подчеркнули в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1196123514213596

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

29 июля 2014 года начала работу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: Донбасс, боевики, Марьинка, обстрелы, СЦКК, война в Украине, война на Донбассе, инфраструктура, операция Объединенных сил, миномет, ООС
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