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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укрзалізниця" эвакуировала сотрудников станции на Донбассе из-за обстрела и ограничила движение

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В "Укрзалізниці" призвали пассажиров следить за обновлением информации
В "Укрзалізниці" призвали пассажиров следить за обновлением информации
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

9 сентября около 8.00 в районе станции Скотоватая в Донецкой области начался обстрел из тяжелого вооружения с оккупированной территории. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба "Укрзалізниці".

"Снаряды падают на расстоянии 2 км от станции. Сейчас повреждений инфраструктуры нет. Для безопасности работников станции и пассажиров оперативно эвакуировали в укрытия", – отметили в посте.

До стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011/6072 Лиман – Скотоватая – Лозовая и №6003/6004 Изюм – Скотоватая – Святогорск ограничено до станции Фенольная.

В "Укрзалізниці" призвали пассажиров внимательно слушать объявления на станциях и следить за обновлением информации.

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/4642391055794646

8 сентября российско-оккупационные войска на Донбассе 11 раз нарушали режим прекращения огня.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Теги: Украина, Укрзалізниця, Донбасс, Изюм, поезда, обстрелы, война в Украине, Лозовая, война на Донбассе, пассажиры
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