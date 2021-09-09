"Укрзалізниця" эвакуировала сотрудников станции на Донбассе из-за обстрела и ограничила движение

"Снаряды падают на расстоянии 2 км от станции. Сейчас повреждений инфраструктуры нет. Для безопасности работников станции и пассажиров оперативно эвакуировали в укрытия", – отметили в посте.

До стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011/6072 Лиман – Скотоватая – Лозовая и №6003/6004 Изюм – Скотоватая – Святогорск ограничено до станции Фенольная.

В "Укрзалізниці" призвали пассажиров внимательно слушать объявления на станциях и следить за обновлением информации.

8 сентября российско-оккупационные войска на Донбассе 11 раз нарушали режим прекращения огня.