"Укрзалізниця" продлила ограничение движения поездов из-за обстрелов на Донбассе

Ограничения, введенные 28 августа из-за обстрелов боевиками Авдеевки Донецкой области, будут действовать до 3 сентября включительно.

Как уточнили в "Укрзалізниці", поезд №136 сообщением Киев – Авдеевка будет курсировать до Покровска, а пригородные поезда и поезд №826 "Днепр – Авдеевка" – до станции Очеретино.

Утром 28 августа в Авдеевке начался артобстрел. Очевидцы опубликовали видео происходившего в городе. По факту обстрела гражданской инфраструктуры Авдеевки было открыто уголовное производство.

В результате обстрела Авдеевки и ее окрестностей ранения и травмы получили восемь украинских военных.