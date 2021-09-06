"Укрзалізниця" заплатит почти 400 млн грн штрафов за несвоевременную доставку грузов

Перевозчик не смог найти ответственных за проблемы с доставками и срывы контрактов, которые привели к убыткам грузовладельцев, сказала депутат.
"ВСК просила назвать конкретных виновников ситуации с провалом доставки грузов. Пришел ответ за подписью и.о. члена правления АО "Укрзалізниця" Романа Черницкого и директора по коммерческой и логистической работе компании Александра Зарубы, суть которого сводится к тому, что установить виновных не представляется возможным из-за того, что проблема комплексная", – отметила Гришина.
В ответе на часть запроса о предоставлении информации о реальном состоянии тягового подвижного состава все же назвали имя одного ответственного. Им оказался Франтишек Буреш, возглавляющий направление "производство" в компании, добавила она.
"Интересно, что его фамилия именно в этом контексте фигурирует и в промежуточном отчете ВСК. Теперь будем добиваться соответствующих кадровых решений", – пообещала нардеп.
По итогам 2020 года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн, сообщала пресс-служба компании.
В мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці", но этого мало. Он также заявил, что "Укрзалізниці" необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.
Постоянного руководителя в "Укрзалізниці" нет с 17 марта 2021 года, когда Кабмин уволил с должности главы правления компании Владимира Жмака.