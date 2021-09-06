"Укрзалізниця" заплатит почти 400 млн грн штрафов за несвоевременную доставку грузов

"Укрзалізниця" получила по итогам 2020 года чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Перевозчик не смог найти ответственных за проблемы с доставками и срывы контрактов, которые привели к убыткам грузовладельцев, сказала депутат.

"ВСК просила назвать конкретных виновников ситуации с провалом доставки грузов. Пришел ответ за подписью и.о. члена правления АО "Укрзалізниця" Романа Черницкого и директора по коммерческой и логистической работе компании Александра Зарубы, суть которого сводится к тому, что установить виновных не представляется возможным из-за того, что проблема комплексная", – отметила Гришина.

В ответе на часть запроса о предоставлении информации о реальном состоянии тягового подвижного состава все же назвали имя одного ответственного. Им оказался Франтишек Буреш, возглавляющий направление "производство" в компании, добавила она.

"Интересно, что его фамилия именно в этом контексте фигурирует и в промежуточном отчете ВСК. Теперь будем добиваться соответствующих кадровых решений", – пообещала нардеп.