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За пять лет тарифы на железнодорожные перевозки выросли более чем вдвое, но никакого улучшения на "Укрзалізниці" не произошло – эксперт

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Владимир Гусак: Это огромное повышение. Оно необоснованно
Владимир Гусак: Это огромное повышение. Оно необоснованно
Фото: cfts.org.ua

Очередное повышение тарифов "Укрзалізниці" является необоснованным и не приведет к улучшению услуг, которые предоставляет компания. Такое мнение 17 августа выразил в эфире телеканала "Украина 24" гендиректор федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак.

"Речь идет об очень большом повышение тарифов. Суммарно с 1 января следующего года большинство тарифов будет повышено на 30%. Это огромное повышение. Оно необоснованно", – сказал Гусак.

Он напомнил, что в последние несколько лет "Укрзалізниця" постоянно повышает тарифы, а за последние пять лет стоимость грузоперевозок возросла более чем вдвое. Но это никак не отразилось на улучшении ее работы и сервиса для клиентов, считает эксперт.

"Нам все время говорят, что для того, чтобы "Укрзалізниці" делать инвестиции, необходимо повышать тарифы. Мол, у "Укрзалізниці" нет средств на новые вагоны, нет средств на новые локомотивы, нет средств на ремонт путей. Но мы все это уже проходили. В 2015 году было повышение тарифов на 30%. Затем было повышение тарифов на 15%. Потом еще на 15. И суммарно тарифы выросли за последние пять лет более чем в два раза", – отметил  гендиректор федерации работодателей и транспорта Украины.

Контекст:

Агентство "РБК-Украина" написало 17 августа со ссылкой на телеграмму, которую "Укрзалізниця" разослала во все свои филиалы, что с 17 августа тарифы на грузовые перевозки повышаются.

5 июля Министерство инфраструктуры опубликовало на своем сайте проект приказа о внесении изменений в коэффициенты на грузоперевозки железнодорожным транспортом. В течение месяца в министерстве будут принимать замечания и предложения к этому проекту.

В Министерстве экономики Украины не согласны с планами Министерства инфраструктуры повысить тарифы на перевозки грузов по железной дороге в Украине. В Минэкономики считают, что такое решение приведет к удорожанию работ и услуг в Украине, а также противоречит Национальной экономической стратегии Украины.

В ЕBA заявили, что система тарифов "Укрзалізниці" нуждается в комплексном пересмотре, а не в точечном повышении цен.

В Американской торговой палате отметили, что непонятной остается цель повышения тарифов, так как в финансовом плане компании нет убытков от грузовых перевозок.

О необходимости провести реформу "Укрзалізниці" и построить прозрачную систему тарифообразования заявляла британская аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young.

Запланированное "Укрзалізницею" повышение тарифов на грузоперевозки будет одним из наиболее экономически необоснованных и приведет к катастрофе в топливно-энергетическом комплексе Украины, заявила в открытом письме к премьер-министру Денису Шмыгалю Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.

Генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак подчеркивал, что после каждого повышения тарифов "Укрзалізниця" теряет грузы.

Постоянного руководителя в "Укрзалізниці" нет с 17 марта 2021 года, когда Кабмин уволил с должности главы правления компании Владимира Жмака. Сейчас врио главы правления – Александр Камышин, который до этого был советником министра инфраструктуры Украины.

По итогам прошлого года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.

Теги: транспорт, инвестиции, экономика, Укрзалізниця, тарифы, вагоны, убытки, реформа, грузоперевозки, Владимир Гусак
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