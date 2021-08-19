За пять лет тарифы на железнодорожные перевозки выросли более чем вдвое, но никакого улучшения на "Укрзалізниці" не произошло – эксперт

"Речь идет об очень большом повышение тарифов. Суммарно с 1 января следующего года большинство тарифов будет повышено на 30%. Это огромное повышение. Оно необоснованно", – сказал Гусак.

Он напомнил, что в последние несколько лет "Укрзалізниця" постоянно повышает тарифы, а за последние пять лет стоимость грузоперевозок возросла более чем вдвое. Но это никак не отразилось на улучшении ее работы и сервиса для клиентов, считает эксперт.

"Нам все время говорят, что для того, чтобы "Укрзалізниці" делать инвестиции, необходимо повышать тарифы. Мол, у "Укрзалізниці" нет средств на новые вагоны, нет средств на новые локомотивы, нет средств на ремонт путей. Но мы все это уже проходили. В 2015 году было повышение тарифов на 30%. Затем было повышение тарифов на 15%. Потом еще на 15. И суммарно тарифы выросли за последние пять лет более чем в два раза", – отметил гендиректор федерации работодателей и транспорта Украины.