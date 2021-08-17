"Укрзалізниця" повысила тарифы на грузовые перевозки не с 1 сентября, как собиралась, а с сегодня – СМИ

По итогам прошлого года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн Фото: uaprom.info

"В соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 11.08.2021 №418, начиная с 00 часов 17.08.2021, расчет платы за грузовые перевозки производится по тарифам Сборника тарифов с применением коэффициентов для: грузов 1 класса – с 17.08.2021 – 1,831; с 01.01.2022 – 2,204; 2 класса – с 17.08.2021 – 2,613; с 01.01.2022 – 2,782, 3 класса – с 17.08.2021 – 3,722; с 01.01.2022 – 3,722", – цитируют журналисты документ.

Они делают вывод, что тарифы начали двухэтапный цикл повышения, в итоге цены вырастут на 30%.

"Как известно, за 10 последних лет тарифы уже выросли на 195%, без учета последнего подорожания", – сказано в сообщении агентства.