ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Укрзалізниця" повысила тарифы на грузовые перевозки не с 1 сентября, как собиралась, а с сегодня – СМИ

По итогам прошлого года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн
По итогам прошлого года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн
Фото: uaprom.info

Агентство "РБК-Украина" написало 17 августа со ссылкой на телеграмму, которую "Укрзалізниця" разослала во все свои филиалы, что с 17 августа тарифы на грузовые перевозки повышаются.

"В соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 11.08.2021 №418, начиная с 00 часов 17.08.2021, расчет платы за грузовые перевозки производится по тарифам Сборника тарифов с применением коэффициентов для: грузов 1 класса – с 17.08.2021 – 1,831; с 01.01.2022 – 2,204; 2 класса – с 17.08.2021 – 2,613; с 01.01.2022 – 2,782, 3 класса – с 17.08.2021 – 3,722; с 01.01.2022 – 3,722", – цитируют журналисты документ.

Они делают вывод, что тарифы начали двухэтапный цикл повышения, в итоге цены вырастут на 30%.

"Как известно, за 10 последних лет тарифы уже выросли на 195%, без учета последнего подорожания", – сказано в сообщении агентства.

Контекст:

5 июля Министерство инфраструктуры опубликовало на своем сайте проект приказа о внесении изменений в коэффициенты на грузоперевозки железнодорожным транспортом. В течение месяца в министерстве будут принимать замечания и предложения к этому проекту.

В Министерстве экономики Украины не согласны с планами Министерства инфраструктуры повысить тарифы на перевозки грузов по железной дороге в Украине. В Минэкономики считают, что такое решение приведет к удорожанию работ и услуг в Украине, а также противоречит Национальной экономической стратегии Украины.

В ЕBA заявили, что система тарифов "Укрзалізниці" нуждается в комплексном пересмотре, а не точечном повышении цен.

В Американской торговой палате отметили, что непонятной остается цель повышения тарифов, так как в финансовом плане компании нет убытков от грузовых перевозок.

О необходимости провести реформу "Укрзалізниці" и построить прозрачную систему тарифообразования заявляла британская аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young.

Запланированное "Укрзалізницею" повышение тарифов на грузоперевозки будет одним из наиболее экономически необоснованных и приведет к катастрофе в топливно-энергетическом комплексе Украины, заявила в открытом письме к премьер-министру Денису Шмыгалю Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.

Генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак подчеркивал, что после каждого повышения тарифов "Укрзалізниця" теряет грузы.

Постоянного руководителя в "Укрзалізниці" нет с 17 марта 2021 года, когда Кабмин уволил с должности главы правления компании Владимира Жмака. Сейчас врио главы правления – Александр Камышин, который до этого был советником министра инфраструктуры Украины.

По итогам прошлого года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.

Теги: транспорт, экономика, Укрзалізниця, цены, тарифы, перевозки, грузоперевозки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сексуальная", "Гром-баба", "Хороша, чертовка". Каминская засветила голую грудь, трогая себя за ягодицы
"Сексуальная", "Гром-баба", "Хороша, чертовка". Каминская засветила голую грудь, трогая себя за ягодицы
"Красивая пара", "Вы произвели фурор". В сети обсуждают совместные фото Дорна с женой, которую он скрывал
"Красивая пара", "Вы произвели фурор". В сети обсуждают совместные фото Дорна с женой, которую он скрывал
Ягоды годжи. Польза и вред
Ягоды годжи. Польза и вред
"О боже, Вера", "Хорошая поза", "Неожиданно". Брежнева в наряде от украинского бренда позировала в откровенных позах
"О боже, Вера", "Хорошая поза", "Неожиданно". Брежнева в наряде от украинского бренда позировала в откровенных позах
"У Насти ноги в синяках?", "Капец", Потапа не узнать". Сеть взорвалась обсуждениями Потапа и Каменских в гостях у Осадчей и Горбунова
"У Насти ноги в синяках?", "Капец", Потапа не узнать". Сеть взорвалась обсуждениями Потапа и Каменских в гостях у Осадчей и Горбунова
"Такая стройная", "Как вы похудели!" Участница "Танцев со звездами" накануне премьеры шоу восхитила стройностью. Фото до и после
"Такая стройная", "Как вы похудели!" Участница "Танцев со звездами" накануне премьеры шоу восхитила стройностью. Фото до и после
"Последствия неудачных отношений с бывшими". Билык призналась, что никогда не считала себя красивой
"Последствия неудачных отношений с бывшими". Билык призналась, что никогда не считала себя красивой
"Такое потрясающее единение с сыном!", "Усы девственника пусть побреет. Это ужас". Королева снялась с 19-летним сыном на пляже
"Такое потрясающее единение с сыном!", "Усы девственника пусть побреет. Это ужас". Королева снялась с 19-летним сыном на пляже
Коляденко на отдыхе в Болгарии засветил белый маникюр с логотипом Mercedes
Коляденко на отдыхе в Болгарии засветил белый маникюр с логотипом Mercedes
Домашний кетчуп. Рецепт Хименеса-Браво
Домашний кетчуп. Рецепт Хименеса-Браво
"Я не могу выразить словами, как жестоко обращались с этим парнем". 68-летний Рурк спас щенка по кличке Король Карлос
"Я не могу выразить словами, как жестоко обращались с этим парнем". 68-летний Рурк спас щенка по кличке Король Карлос
"Вы такие красивые". Кидман обнародовала новое фото с мужем
"Вы такие красивые". Кидман обнародовала новое фото с мужем
"Я родилась в этом мире обнаженной". Спирс показала голую грудь крупным планом
"Я родилась в этом мире обнаженной". Спирс показала голую грудь крупным планом
"А дети точно твои? По твоей шикарной фигуре и не скажешь". Дочь Сумской показала фигуру в бикини
"А дети точно твои? По твоей шикарной фигуре и не скажешь". Дочь Сумской показала фигуру в бикини
"Красотка", "Вкусняшка". Loboda показала свою младшую сестру
"Красотка", "Вкусняшка". Loboda показала свою младшую сестру
80-летнего Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летнего ребенка
80-летнего Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летнего ребенка
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Гаэль – очень удачливый мужчина". Свитолина поделилась соблазнительным кадром в купальнике
"Гаэль – очень удачливый мужчина". Свитолина поделилась соблазнительным кадром в купальнике
"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте
"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте
"Сынок как юный цесаревич времен Николаевской России". Брухунова показала сына от 75-летнего Петросяна
"Сынок как юный цесаревич времен Николаевской России". Брухунова показала сына от 75-летнего Петросяна
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
"Кхал Дрого и кхалиси". Кларк в ультракоротком платье снялась на руках у Момоа
"Кхал Дрого и кхалиси". Кларк в ультракоротком платье снялась на руках у Момоа
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS