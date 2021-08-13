Борьба с коррупцией, реорганизация и разумные тарифы. Ernst & Young назвала шаги, необходимые для развития "Укрзалізниці"

Основная проблема инфраструктурной составляющей бизнес-структуры "Укрзалізниці" – это активы, которые изношены и амортизированы, заявили в Ernst & Young Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Об этом идет речь в долгосрочной национальной стратегии увеличения прямых иностранных инвестиций в Украину, которую разработала британская аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young по заказу правительства Украины.

Полный текст стратегии опубликовали 6 августа на сайте Офиса по привлечению и поддержке инвестиций в Украину – UkraineInvest.

В документе говорится, что у "Укрзалізниці" есть 34 филиала, 25 из них – вспомогательные.

"Основная проблема инфраструктурной составляющей бизнес-структуры ["Укрзалізниці"] – это активы, которые изношены и амортизированы. Они должны быть обновлены. [...] Имеющаяся тяговая мощность УЗ не соответствует спросу. Как единому игроку на тягового рынке, УЗ не хватает 300–500 локомотивов, а до 40% магистральных локомотивов УЗ требуют замены и не могут быть использованы из-за технических проблем", – подчеркивается в стратегии.

В Ernst & Young назвали ряд стратегических задач Украины в сфере обеспечения транспортных потребностей страны:

улучшение финансовой и экономической стабильности " Укрзалізниці";

улучшение безопасности железных дорог;

повышение привлекательности "Укрзалізниці" как работодателя и обеспечение ее потребности в квалифицированном и эффективном персонале.

Ernst & Young предлагает реорганизовать "Укрзалізницю" из региональной структуры в бизнес-сегменты, разработать и внедрить долгосрочную инвестиционную программу, внедрить государственно-частное партнерство и обеспечить финансирование части программ из государственного бюджета, реорганизовать и продать непрофильные ресурсы.

"Также необходима борьба с коррупцией за счет увеличения прозрачности и разработка концепции регулирования тарифов на перевозки, которая поможет установить разумные тарифы", – отмечается в стратегии.

В Ernst & Young отметили, что для реализации последних задач нужно доработать и принять проект закона №3927 "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта".

"Независимый регулятор сможет осуществлять государственное регулирования в сфере транспорта и внести изменения в соответствующие методики расчета тарифов", – резюмировали аналитики.