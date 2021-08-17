Повышение тарифов на грузоперевозки может снова не дать результата, если не будут решены проблемы с убыточностью других сегментов – СМИ

"Суммарная операционная рентабельность "Укрзалізниці" значительно ниже из-за убытков в других сегментах, в частности в пассажирских перевозках. Очередное повышение тарифов на грузовые перевозки может снова не привести к ожидаемому повышению суммы капитальных инвестиций, если не будут решены проблемы с убыточностью других сегментов", – отмечает издание.
Авторы подчеркнули, что уровень износа основных средств "Укрзалізниці" является критическим, особенно это касается парка локомотивов.
Журналисты напомнили, что министр инфраструктуры Александр Кубраков 12 августа, представляя железнодорожникам исполняющего обязанности председателя правления АО "Укрзалізниця" Александра Камышина, назвал приоритетные задачи нового руководителя, среди которых – повышение тарифов на грузовые перевозки и закупка новых локомотивов и поездов.
"Уже на следующий день Минюст зарегистрировал приказ о повышении тарифов на грузовые перевозки. Вновь назначенный глава компании заявил о том, что в "Укрзалізниці" начинается "Большое строительство". Действительно такая инициатива очень актуальна для компании, так как уровень износа ее основных средств является критическим, особенно это касается парка локомотивов. При этом сумма инвестиций снижается, а уровень выполнения планов по инвестициям не превышает 68%. Причина – нехватка инвестиционных ресурсов, которую пытаются решать за счет повышения тарифов на грузовые перевозки", – сказано в статье.
Агентство "РБК-Украина" написало 17 августа со ссылкой на телеграмму, которую "Укрзалізниця" разослала во все свои филиалы, что с 17 августа тарифы на грузовые перевозки повышаются.
5 июля Министерство инфраструктуры опубликовало на своем сайте проект приказа о внесении изменений в коэффициенты на грузоперевозки железнодорожным транспортом. В течение месяца в министерстве будут принимать замечания и предложения к этому проекту.
В Министерстве экономики Украины не согласны с планами Министерства инфраструктуры повысить тарифы на перевозки грузов по железной дороге в Украине. В Минэкономики считают, что такое решение приведет к удорожанию работ и услуг в Украине, а также противоречит Национальной экономической стратегии Украины.
В ЕBA заявили, что система тарифов "Укрзалізниці" нуждается в комплексном пересмотре, а не в точечном повышении цен.
В Американской торговой палате отметили, что непонятной остается цель повышения тарифов, так как в финансовом плане компании нет убытков от грузовых перевозок.
О необходимости провести реформу "Укрзалізниці" и построить прозрачную систему тарифообразования заявляла британская аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young.
Запланированное "Укрзалізницею" повышение тарифов на грузоперевозки будет одним из наиболее экономически необоснованных и приведет к катастрофе в топливно-энергетическом комплексе Украины, заявила в открытом письме к премьер-министру Денису Шмыгалю Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.
Генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак подчеркивал, что после каждого повышения тарифов "Укрзалізниця" теряет грузы.
Постоянного руководителя в "Укрзалізниці" нет с 17 марта 2021 года, когда Кабмин уволил с должности главы правления компании Владимира Жмака. Сейчас врио главы правления – Александр Камышин, который до этого был советником министра инфраструктуры Украины.
По итогам прошлого года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.