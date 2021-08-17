Повышение тарифов на грузоперевозки может снова не дать результата, если не будут решены проблемы с убыточностью других сегментов – СМИ

В GMK-center подчеркнули, что уровень износа основных средств "Укрзалізниці" является критическим, особенно это касается парка локомотивов Фото: biz.censor.net

"Суммарная операционная рентабельность "Укрзалізниці" значительно ниже из-за убытков в других сегментах, в частности в пассажирских перевозках. Очередное повышение тарифов на грузовые перевозки может снова не привести к ожидаемому повышению суммы капитальных инвестиций, если не будут решены проблемы с убыточностью других сегментов", – отмечает издание.

Авторы подчеркнули, что уровень износа основных средств "Укрзалізниці" является критическим, особенно это касается парка локомотивов.

Журналисты напомнили, что министр инфраструктуры Александр Кубраков 12 августа, представляя железнодорожникам исполняющего обязанности председателя правления АО "Укрзалізниця" Александра Камышина, назвал приоритетные задачи нового руководителя, среди которых – повышение тарифов на грузовые перевозки и закупка новых локомотивов и поездов.

"Уже на следующий день Минюст зарегистрировал приказ о повышении тарифов на грузовые перевозки. Вновь назначенный глава компании заявил о том, что в "Укрзалізниці" начинается "Большое строительство". Действительно такая инициатива очень актуальна для компании, так как уровень износа ее основных средств является критическим, особенно это касается парка локомотивов. При этом сумма инвестиций снижается, а уровень выполнения планов по инвестициям не превышает 68%. Причина – нехватка инвестиционных ресурсов, которую пытаются решать за счет повышения тарифов на грузовые перевозки", – сказано в статье.