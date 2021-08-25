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Deutsche Bahn будет курировать пассажирские перевозки "Укрзалізниці" – компании подписали договор

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В случае успешного сотрудничества со следующего года немецкие менеджеры будут управлять пассажирскими перевозками в Украине
В случае успешного сотрудничества со следующего года немецкие менеджеры будут управлять пассажирскими перевозками в Украине
Фото: diia.gov.ua

"Укрзалізниця" подписала договор с немецкой компанией Deutsche Bahn, основным железнодорожным оператором ФРГ, о консалтинге в сфере пассажирских перевозок – в случае успешного сотрудничества с 2022 года немецкие менеджеры будут управлять этими перевозками. Об этом сообщило 24 августа Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

Договор подписали с компанией DB Engineering & Consulting, которая входит в Deutsche Bahn. На первом этапе до конца 2021 года компания поможет "Укрзалізниці" отделить пассажирские перевозки от грузовых и обеспечить эффективное управление. Эксперты компании должны определить ориентировочную потребность "Укрзалізниці" в инвестициях для обновления подвижного состава, производства собственных поездов и их закупки. Также DB разработает дорожную карту реформы пассажирских перевозок на ближайшие пять лет и модель их финансирования.

"Уверены, что передача Deutsche Bahn процесса управления пассажирскими железнодорожными перевозками позволит получить максимально быстрые результаты. Подписанный сегодня контракт является первым этапом сотрудничества, и мы ожидаем, что по его результатам мы перейдем к следующему этапу уже в начале 2022 года, когда команда немецких менеджеров будет делегирована для операционного управления пассажирскими перевозками в Украине", – подчеркнул член совета директоров DB по вопросам инфраструктуры Рональд Пофалла.

Он отметил, что тот путь, на который сейчас стала "Укрзалізниця", Германия прошла около 10 лет назад, и теперь с радостью поделится опытом. 

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, передача в управление пассажирских перевозок является первым шагом к полной трансформации железнодорожных перевозок в Украине. Он отметил, что в 2021 году государство впервые профинансировало пассажирские перевозки "Укрзалізниці". 

"Имея надлежащее финансирование и опираясь на опыт немецкой железной дороги, мы начинаем большое строительство на "Укрзалізниці", которое коснется всей инфраструктуры, парка подвижного состава и сервиса. Мы стремимся к немецкому качеству на украинском рынке железнодорожных перевозок", – заявил Кубраков. 

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/4436768376371985

Контекст:

По итогам 2020 года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн. Об этом сообщала пресс-служба компании.

В мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці", но этого мало. Он также заявил, что "Укрзалізниці" необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.

Постоянного руководителя в "Укрзалізниці" нет с 17 марта 2021 года, когда Кабмин уволил с должности главы правления компании Владимира Жмака.

Теги: Укрзалізниця, Министерство инфраструктуры, поезда, перевозки, Мининфраструктуры, Министерство инфраструктуры Украины, Deutsche Bahn, Александр Кубраков, пассажиры
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