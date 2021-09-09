На Донбассе ранили украинского военного, его состояние тяжелое – штаб ООС

В результате обстрела украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение.

"После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья тяжелое", – отметили в релизе.

8 сентября российско-оккупационные войска на Донбассе 11 раз нарушали режим прекращения огня, двое военнослужащих получили осколочные ранения.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.