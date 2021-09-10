Кулеба заявил, что говорить с Путиным Украине необходимо, "несмотря на лукавство Кремля"

"Однозначно стоит, несмотря на все то лукавство, которое мы слышим из Кремля и от президента России в частности. Для всех очевидно, что речь идет о международном вооруженном конфликте, в котором есть два участника – Украина и Россия, – и нужно разговаривать именно с тем, кто принимает решения в РФ, а это Владимир Путин", – сказал украинский дипломат.

По его словам, "это будет чрезвычайно сложный разговор, но нужно идти к нему".

"Это не значит, что мы отбрасываем нормандский формат. Однозначно нет. Мы, наоборот, сейчас активизировали работу над подготовкой нового саммита в нормандском формате, но позиция президента заключается в том, что нужно использовать любую возможность, даже самую меньшую, ради того, чтобы прекратить войну, гибель наших солдат и деоккупировать наши территории", – объяснил Кулеба.