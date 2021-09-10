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Кулеба заявил, что говорить с Путиным Украине необходимо, "несмотря на лукавство Кремля"

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Кулеба: Мы активизировали работу над подготовкой нового саммита в нормандском формате
Кулеба: Мы активизировали работу над подготовкой нового саммита в нормандском формате
Фото: ЕРА

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует продолжать попытки договориться с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны на Донбассе. Об этом 9 сентября в эфире телеканала "1+1" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Однозначно стоит, несмотря на все то лукавство, которое мы слышим из Кремля и от президента России в частности. Для всех очевидно, что речь идет о международном вооруженном конфликте, в котором есть два участника – Украина и Россия, – и нужно разговаривать именно с тем, кто принимает решения в РФ, а это Владимир Путин", – сказал украинский дипломат.

По его словам, "это будет чрезвычайно сложный разговор, но нужно идти к нему".

"Это не значит, что мы отбрасываем нормандский формат. Однозначно нет. Мы, наоборот, сейчас активизировали работу над подготовкой нового саммита в нормандском формате, но позиция президента заключается в том, что нужно использовать любую возможность, даже самую меньшую, ради того, чтобы прекратить войну, гибель наших солдат и деоккупировать наши территории", – объяснил Кулеба.

Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

Представители украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. "Это действительно идеальное место для диалога о мире", – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его "волнует не место проведения, а содержание встречи".

21 мая Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже".

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля "пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России".

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что встреча Путина и Зеленского в этом году вряд ли возможна. По его мнению, Путин подтвердил готовность встречаться с Зеленским. "Взаимной политической воли из Киева" в Кремле не видят, писало агентство ТАСС.

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Видео: ПРАВО НА ВЛАДУ / Facebook
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, Донбасс, переговоры, Дмитрий Кулеба, нормандский формат, Владимир Зеленский, саммит, война в Украине, президент, война на Донбассе
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