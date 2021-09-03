Путин заявил, что нормализации отношений РФ с Украиной мешают националисты

"Не одно поколение украинских политиков приходит к власти с лозунгами восстановления отношений с Россией, решения всех вопросов, накопившихся за последние годы, а затем беспардонно обманывают своих избирателей и разворачивают свою политику в совсем другом направлении. И происходит это под давлением крайних националистов. Такое впечатление, что избранные лидеры начинают опасаться этой части украинского общества и делают все, чтобы удовлетворить их амбиции", – сказал Путин.
Он считает, что в будущем две страны восстановят свои взаимоотношения.
"Та ситуация, в которой мы сегодня находимся, абсолютно ненормальная и неестественная. Рано или поздно – а лучше, чтобы это произошло рано, – мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной", – утверждает Путин.
В 2014 году Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Сразу после этого РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.