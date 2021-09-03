Путин заявил, что нормализации отношений РФ с Украиной мешают националисты

Путин: Та ситуация, в которой мы сегодня находимся, абсолютно ненормальная и неестественная Фото: ЕРА

"Не одно поколение украинских политиков приходит к власти с лозунгами восстановления отношений с Россией, решения всех вопросов, накопившихся за последние годы, а затем беспардонно обманывают своих избирателей и разворачивают свою политику в совсем другом направлении. И происходит это под давлением крайних националистов. Такое впечатление, что избранные лидеры начинают опасаться этой части украинского общества и делают все, чтобы удовлетворить их амбиции", – сказал Путин.

Он считает, что в будущем две страны восстановят свои взаимоотношения.

"Та ситуация, в которой мы сегодня находимся, абсолютно ненормальная и неестественная. Рано или поздно – а лучше, чтобы это произошло рано, – мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной", – утверждает Путин.