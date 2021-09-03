Украине следует быть готовой к международной миротворческой миссии на Донбассе – Резников

"Они тратят в год до $5 млрд только на донецком и луганском направлениях. За семь лет это $35 млрд. Для страны-бензоколонки вроде и незначительные деньги, но и не маленькие. Россияне – очень прагматические люди, я два года с ними в переговорах... Если они будут понимать, что для них очень дорого удерживать эти территории, а толку никакого нет, а тут еще санкционное давление, они будут искать варианты, как из этого выйти", – сказал он.

Вице-премьер считает, что при этом Россия попытается "сохранить лицо".

"Будут искать подходящий формат. Поэтому нам нужно быть готовыми к введению какой-то международной миротворческой миссии, которая обеспечит переходный период. Иначе россияне выйти с наших территорий просто не согласятся. Конечно, они начинали с того, чтобы разменять Донбасс на Крым. Но Украина никогда... Ни один президент, кто бы им ни был, на это не пойдет. Это нереально", – заявил Резников.