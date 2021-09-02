Майора ВСУ, который убил бойца за пост в Instagram с позициями военных, осудили на пять лет

Согласно материалам дела, весной 2017 года солдаты поехали на стрельбы на боевой машине. Когда они выезжали с завода в Авдеевке Донецкой области, на территории которого дислоцировалась воинская часть, 22-летний Томашук начал снимать на телефон фото и видео, которые позднее опубликовал в Instagram, несмотря на то, что к тому времени солдатам уже выдавали под роспись приказы о запрете распространения фото и видео в интернете в зоне АТО.

Скриншот: pravda.com.ua

Оказалось, что на фото попали позиции военных. Позже ему звонили, писали и благодарили, что он "сдал свои позиции". А потом в YouTube появилось видео "Украинский боец-инстаблогер раскрыл положение секретных позиций ВСУ". Вскоре эта информация дошла до штаба. В частности, Виннику позвонил помощник начальника штаба и нецензурно обругал за то, что его бойцы "засветили" позиции и это уже обсуждается противниками.

Затем майор выстроил бойцов под кабинетом и начал спрашивать, кто из них выложил видео со стрельб. Позже он пригласил к себе в кабинет четырех солдат. Там он включил видео, которое распространили уже на российском ресурсе и активно комментировали.

Тогда он спросил Томашука, понимает ли он, что такие действия можно приравнять к государственной измене. Согласно показаниям одного свидетеля, Томашук пытался убедить майора, что ничего страшного не случилось и никакой сверхсекретной информации на видео нет. Этот же свидетель отметил, что солдаты часто выходили в город, поэтому все жители Авдеевки прекрасно знали, где именно они дислоцировались. Кроме того, ранее случались аналогичные ситуации, и виновных военнослужащих наказывали выговором и снятием 10% премии.

Винник взял пистолет, перезарядил перед лицом солдата и выстрелил в голову. Томашук погиб. Свидетели говорят, что он только успел попросить майора не делать этого и попытался уклониться от пули, но все произошло очень быстро.

Во время суда майор признал свою вину, но не соглашался с квалификацией "умышленное убийство", убеждая, что не хотел убивать и это произошло непреднамеренно.

Винник говорит, что во время общения с бойцом он вспомнил лето 2014 года под Амвросиевкой, когда боевики обстреливали их позиции. Как потом оказалось, это случилось, в частности, и потому, что военные выставляли фото с позиций в соцсети.

Выстрел в Томашука он объяснил "внезапным психологическим фактором, рефлекторной мышечной памятью". Винник сказал, что не помнит, как заряжал пистолет.

Суд принял во внимание экспертизу, показавшую, что обвиняемый мог осознавать свои действия, хотя и находился в состоянии выраженного эмоционального возбуждения. При вынесении приговора суд учел как смягчающие обстоятельства искреннее раскаяние и совершение преступления в состоянии выраженного эмоционального возбуждения, возникшего в ответ на реальную угрозу жизни его лично и его подчиненных из-за действий потерпевшего.

Отмечается, что родители погибшего подали также гражданский иск о возмещении ущерба: материального (29,7 тыс. грн) и морального (300 тыс. грн). Суд удовлетворил его наполовину, присудив взыскать с обвиняемого 150 тыс. грн компенсации.

Приговор еще может быть обжалован в течение 30 дней.