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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Путин пожаловался главе Евросовета на "провокационную" Крымскую платформу

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Путин выразил недовольство тем, что Киев не ведет прямые переговоры с боевиками на Донбассе
Путин выразил недовольство тем, что Киев не ведет прямые переговоры с боевиками на Донбассе
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем прошедший в Киеве саммит Крымской платформы. Об этом 8 сентября сообщил сайт Кремля.

По мнению российского президента, данная инициатива имеет "провокационный характер".

При этом пресс-служба Кремля отметила, что в России оккупацию украинского полуострова считают "окончательно закрытым вопросом".

"В этой связи обращено внимание на тот факт, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей полуострова", – говорится в сообщении.

Помимо этого, Путин выразил недовольство тем, что Киев не ведет прямые переговоры с боевиками на Донбассе.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".

Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что в Киеве "реакцией российской стороны удовлетворены".

Комментируя противодействие РФ Крымской платформе, Зеленский заявил, что давление было на уровне лидеров стран.

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, оккупация, саммит, Евросоюз, Шарль Мишель, Крымская платформа
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