Путин пожаловался главе Евросовета на "провокационную" Крымскую платформу

Путин выразил недовольство тем, что Киев не ведет прямые переговоры с боевиками на Донбассе Фото: ЕРА

По мнению российского президента, данная инициатива имеет "провокационный характер".

При этом пресс-служба Кремля отметила, что в России оккупацию украинского полуострова считают "окончательно закрытым вопросом".

"В этой связи обращено внимание на тот факт, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей полуострова", – говорится в сообщении.

Помимо этого, Путин выразил недовольство тем, что Киев не ведет прямые переговоры с боевиками на Донбассе.