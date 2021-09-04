Задержание замглавы Меджлиса Джелялова связано с его участием в Крымской платформе – представительство президента в АР Крым

Пророссийские силовики пришли с обыском к Джелялову 4 сентября Фото: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим / Facebook

Обыски у Джелялова в представительстве назвали очередным актом политики вытеснения коренного крымскотатарского народа и его представительных органов из оккупированного Россией Крыма.

"Убеждены, что соответствующие шаги оккупационной администрации Российской Федерации в отношении Наримана Джелялова связаны с его общественной и политической деятельностью, в частности с его участием в качестве спикера на различных площадках саммита Крымской платформы", – уточнили в ведомстве.

Скриншот: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим / Facebook

Российскую Федерацию призвали прекратить волну репрессий и отказаться от преследований граждан Украины в оккупированном Крыму за их политические взгляды, позиции и убеждения.

"Россия должна выполнить приказ Международного суда ООН 2017 года по делу "Украина против РФ", которым введены временные меры, в частности воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство своих интересов, включая возобновление деятельности Меджлиса", – указали чиновники.

Заместителю председателя Меджлиса выразили поддержку.

"Украина сделает все для деоккупации временно оккупированного Крыма и привлечения виновных в этом и других преступлениях к ответственности", – пообещали в представительстве.

Пророссийские силовики пришли с обыском к Джелялову 4 сентября, его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. 3 сентября силовики с нашивками ФСБ изъяли технику в ходе обыска в доме крымского татарина Эльдара Одаманова в Симферополе в связи со взрывом в селе Перевальное в Крыму. Мужчину увезли, его супруга написала заявление о похищении в полицию.

Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя открыла уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины по итогам обысков в доме Джелялова.