В оккупированном Крыму российские силовики проводят обыск у замглавы Меджлиса

Обыск проводится в селе Первомайское Симферопольского района Крыма по адресу: улица Ленина, 113

Активисты сообщают, что Джелялова увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Юридическую защиту будет осуществлять адвокат Эмине Авамилева.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

20 июля 2021 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар. 17 августа оккупационные власти задержали еще несколько крымских татар.