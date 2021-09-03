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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Пытки, жестокое обращение, насильственное исчезновение. В ООН опубликовали доклад о правах человека в Крыму

Россия оккупировала Крым в 2014 году
Россия оккупировала Крым в 2014 году
Фото: krymr.com

Из оккупированного Россией Крыма поступают многочисленные сообщения о нарушениях прав человека. Об этом говорится в докладе для Генеральной ассамблеи ООН генерального секретаря организации Антониу Гутерриша, документ опубликован 2 сентября.

Доклад, подготовленный на основании информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) состоит из 19 страниц.

"УВКПЧ до настоящего времени не смогло изыскать надлежащие возможности для организации миссии в Крым. В силу этого настоящий доклад основывается на информации, собранной в ходе дистанционного мониторинга, проводимого УВКПЧ с помощью миссии по наблюдению за правами человека в Украине. [...] При подготовке доклада использовались также судебные документы, официальные отчеты, законодательство, открытые источники и другие соответствующие материалы", – говорится в документе.

В нем, в частности, упоминаются следующие проблемы с правами человека на полуострове:

  • заочные судебные разбирательства в отношении лиц, "которые считаются противниками российских властей 
  • в Крыму и после оккупации Крымского полуострова переехали в другие части Украины";
  • использование в судах "анонимных свидетелей" ("ни в одном из дел суды не привели достаточных причин, по которым личность свидетелей должна была быть сохранена в тайне");
  • ограничение доступа подозреваемых к адвокатам;
  • насильственное исчезновение (в распоряжении УВКПЧ есть информация о пропавших в Крыму с марта 2014 года 39 мужчин и четырех женщины, в их расследовании "не было достигнуто ощутимого прогресса");
  • пытки и жестокое обращение в местах лишения свободы со стороны, вероятно, сотрудников ФСБ (УВКПЧ зарегистрировало шесть случаев);
  • значительный рост числа произвольных арестов и задержаний представителей религиозных меньшинств (из 31 жертвы – 21 мусульманин и 10 свидетелей Иеговы);
  • систематическое помещение задержанных в штрафной изолятор ("в одном случае житель Киева, арестованный в Крыму и переведенный в РФ, непрерывно содержался в одиночном заключении в течение четырех лет");
  • обыски и облавы, в ходе которых не исключено подбрасывание улик.

Кроме того, в докладе Гутерриша указана информация о необоснованных запретах мирных собраний, о посягательствах на свободу мысли, совести и религии, о сложностях с обучением местных жителей на родном языке (эта проблема фиксируется в отношении украинского и крымскотатарского языков), о принуждении (вопреки международному праву) к службе в армии страны-оккупанта, а также о перемещении населения в нарушение гуманитарному праву.

"Я призываю Российскую Федерацию выполнить свои обязательства в Крыму по международному праву прав человека и международному гуманитарному праву. В частности, российские власти обязаны в полной мере
соблюдать абсолютный запрет на применение пыток и обеспечить независимое, беспристрастное и эффективное расследование всех утверждений о пытках или жестоком обращении, насильственных исчезновениях и произвольных арестах и задержаниях в Крыму. Они обязаны также обеспечить полное соблюдение прав лишенных свободы лиц на справедливое судебное разбирательство, в том числе путем предоставления надлежащих возможностей, времени и условий для сношения и консультации с юристом без задержки, вмешательства или цензуры и с соблюдением полной конфиденциальности", – заявил Гутерриш.

Он также призвал правительство Украины "соблюдать свои обязательства по международному праву прав человека в отношении жителей Крыма и продолжать облегчать доступ к государственным услугам для всех граждан, независимо от их регистрации в качестве внутренне перемещенных лиц".

"Я призываю государства-члены оказывать поддержку правозащитникам, занимающимся защитой прав человека в Крыму, и продолжать поддерживать работу Организации Объединенных Наций по обеспечению уважения международного права прав человека и международного гуманитарного права в Крыму. Крайне важно, чтобы вопрос о доступе в Крым не был политизирован. Я настоятельно призываю все другие государства-члены
поощрять Российскую Федерацию и Украину содействовать предоставлению беспрепятственного доступа в Крым международным и региональным механизмам по наблюдению за правами человека", – говорится в итоговой части доклада генсека ООН.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Теги: Россия, Крым, ООН, оккупация, ФСБ, пытки, запрет, мусульмане, суды, отчет, задержание, свидетели, ограничения, Антониу Гутерриш, обыски, доклад
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